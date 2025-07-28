"На блюдечке из серебра": Трамп предлагал Путину немалый кусок Украины, заявили в Австрии

Путин, в отличие от Украины, не хочет заключения мира, считает глава МИД Австрии

Президент США Дональд Трамп якобы предлагал российскому правителю Владимиру Путину Крым и восточные регионы Украины в обмен на заключение мира. Фактически, Путин мог получить все, что он хотел "на блюдечке из серебра", но выбрал продолжение войны.

Об этом сказала министр иностранных дел Австрии Беат Майнль-Райзингер в интервью изданию Die Welt. По ее словам, это демонстрирует, что Путин, в отличие от Украины, не хочет заключения мира. Будь он заинтересован в мирном соглашении, он бы уже начал реальные переговоры.

"Президент США Трамп предложил передать Путину Крым и несколько восточных областей на блюдечке из серебра , так сказать, а также исключил членство Украины в НАТО. А что делает Путин? Он продолжает вести войну на уничтожение против Украины", — сказала она.

Отметим, что специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Виткофф выразил надежду на достижение мира в Украине и на Ближнем Востоке до конца срока за действующего президента Штатов Дональда Тампа в своей должности. А сам Трамп объявил Кремлю ультиматум : если в течение 50 дней не будет достигнуто "справедливое" соглашение по Украине, США введут вторичные санкции. Отсчет времени для РФ пошел с 14 июля.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм в своем профиле в X отреагировал на заявление Дональда Трампа об ультиматуме и отметил, что Москве стоит поинтересоваться у Тегерана, что может произойти на 51-й день. Со своей стороны, в Кремле насмехаются над угрозами Трампа по поводу тарифов и санкций. В частности, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что это, мол, уже проходили.

В Государственном департаменте в ответ на это отметили, что Трамп, конечно, в ультиматуме россиянам заявил о 50 днях на достижение мира, но этот термин "не фиксированный". Это только своеобразное "окно возможностей" для достижения прогресса по прекращению боевых действий в Украине. После этого уже непосредственно Трамп не исключил, что может ввести санкции против России гораздо раньше, чем обещал.