"Лезут постоянно": в ВСУ рассказали, есть ли россияне в Покровске

Захватчики постоянно пытаются найти путь в город

Россияне не прекращают попыток закрепиться в Покровске. Для этих целей они пытаются забрасывать в город небольшие диверсионно-разведывательные группы, хотя их постоянно уничтожают.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов. Больше по теме можно прочитать в материале: Это будет коллективное самоубийство 100 тысяч россиян: спикер ОСГВ "Хортица" о ситуации в Покровске

Он подтвердил, что на днях несколько маленьких групп смогли закрепиться в некоторых зданиях на окраине Покровска. Из-за этого на некоторое время приходилось вводить режим тишины, пока оккупантов не нашли и не "выкурили" из подвалов.

Трегубов добавил, что в таких ситуациях ВСУ не комментируют происходящее, поскольку россияне могут использовать сообщения в открытых источниках, чтобы понять куда им надо направить дополнительных солдат.

Ситуация неприятная, они лезут постоянно. Линия разграничения там большая, их много и они пытаются проползти где угодно, любой лесополосой, коммуникацией

Ситуация возле Покровска

Как сообщалось ранее, военный аналитик Иван Ступак ранее говорил, что Покровск уже взят в полукольцо, однако пока ВСУ хватает пространства для снабжения города всем необходимым для обороны. Однако он не исключил вероятности того, что город может быть потерян.