Выходит на улицу с перехватчиком FPV-дронов: паранойя Путина достигла нового уровня (видео)

Очевидно, нелегко заставить себя выбраться из бункера

Охрана президента Российской Федерации Владимира Путина, сопровождая его, носит с собой перехватчик FPV-дронов. Хвост зеленого агрегата не вместился в сумку и попал на видео.

Соответствующие кадры опубликовал в своем Telegram-канале военный эксперт, специалист по радиотехнологии Сергей Безкрестнов ("Флэш").

На ролике видно, как Путин общается с военными на торжественном мероприятии, а за ним следует охрана. У одного из телохранителей в руках находится перехватчик FPV-дронов.

Как известно, кремлевский диктатор очень внимательно относится к своей безопасности. Иногда это доходит до паранойи.

Точное количество его бункеров неизвестно широким слоям населения, однако представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов говорил, что ГУР знает, сколько их и где они находятся.

Один из таких схронов находится в Геленджике на глубине 50 метров. Журналисты предполагают, что эти тоннели могут выдержать химическую атаку и даже попадание бомбы.

РосСМИ также выяснили, что бункеры Путина располагаются сразу в нескольких регионах россии: в Москве, на Урале, в Поволжье.

Элитные тоннели в Москве уходят под землю на глубину до 200 м. Речь идет о подземной системе "Метро-2", которая связывает ветками на десятки километров правительственные учреждения Москвы (Кремль, МО РФ) с бункерами в Москве, Балашихе, Чехове и чуть ли не в Калуге.