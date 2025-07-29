Не налякав? У Путіна вперше відповіли на новий ультиматум Трампа

Москва мовчала майже добу

У Кремлі відповіли на новий ультиматум президента США Дональда Трампа. Прессекретар глави Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що війна триватиме.

"Ми взяли до відома заяву президента Трампа вчорашню. Продовжується СВО (так у РФ називають війну проти України, — ред.), і ми, як і раніше, також зберігаємо нашу прихильність до мирного процесу для врегулювання конфлікту навколо України та забезпечення наших інтересів у ході цього врегулювання", — сказав він.

Трамп встановив Путіну новий дедлайн для угоди з Україною — що відомо

У понеділок, 28 липня президент США Дональд Трамп заявив, що скоротить встановлений для Росії термін досягнення угоди з Україною. Якщо раніше він давав Путіну 50 днів, то тепер буде лише 10-12. Про це глава США сказав під час спільного брифінгу із прем’єром Великої Британії Кіром Стармером.

Пізніше Трамп додав, що про новий крайній термін для РФ офіційно буде оголошено найближчими днями. Тобто залежно від того, коли це станеться, Кремль матиме час орієнтовно до 9-11 серпня.

Раніше "Телеграф" розповідав, як в Україні оцінили зміну в позиції Трампа. Не всі довіряють цій заяві.