"Телеграф" рассказывает, сколько могут "заработать" жены окупантов, пока те воюют, а также разбогатеть после их смерти

Жены российских военных без стыда превращают участие мужчин в войне против Украины в прибыльный бизнес. Пока те идут на верную смерть за путинскую идею, жены покупают дорогую одежду, которую раньше не могли себе позволить, ездят на морские курорты, а часть из них даже с нетерпением ждет смерти мужчин ради 5-миллионной компенсации и льгот для детей.

"Телеграф" рассказывает, сколько тратит Путин на выплаты своим военным, пока те воюют, а также на компенсацию семьям погибших. Отдельно — как жены участников войны, впервые видящие такие деньги, тратят их на то, что раньше только в телевизоре видели.

"Ох и заживем!"

Россия тратит колоссальные суммы на содержание своих военных, воюющих против Украины в рамках так называемой "специальной военной операции", как у Путина назвали войну против Украины. В это время жены русских солдат мечтают о лучшей жизни и думают: "Наконец-то мы заживем по-человечески". Ведь большинство этих женщин никогда не видели моря и жили от зарплаты до зарплаты (при условии, что вообще работали в российской глубинке).

Некоторые из них откровенно рассчитывают на гибель мужчины ради денежных выплат. В частности, 27-летняя блоггер Анастасия из Тюмени открыто показала свое настоящее нутро, когда без стыда рассказала о планах заработать на смерти мужчины.

Девушка объяснила свою схему: мужчина идет сражаться, она оформляет на него детей и получает первую выплату 5 миллионов рублей. Ежемесячно семья получает от 200 до 300 тысяч рублей и разнообразные льготы для детского сада и школы. "А потом, короче, его там убьют", — заявила Анастасия, добавив, что после этого сможет приобрести дом.

Видео женщины вызвало скандал даже в России. Депутат Милонов назвал ее "самкой богомола" и обратился в МВД и Следственный комитет с просьбой аннулировать брак и наказать за "публичную дискредитацию Вооруженных сил". Но на самом деле таких женщин в РФ просто тьма.

Сколько платит Россия своим военным

Минимальная ежемесячная выплата российскому военному по контракту в зоне боевых действий составляет 210 тысяч рублей. Впрочем, точная сумма зависит от звания и должности солдата. За гибель семья получает одноразовую компенсацию в 5 миллионов рублей.

Однако важно отметить, что Россия часто не признает своих военных погибшими, чтобы не тратиться на пять миллионов. Во многих случаях их записывают как пропавшие без вести. В таком случае семьи выплачивают ежемесячно около 23 тысяч рублей. Средний срок жизни мобилизованных россиян на войне в Украине составляет 4,5 месяца, то есть за этот период военный может получить около 945 тысяч рублей.

Математика русской войны

Только за июль 2024 года потери российской армии составили более 33 тысяч человек. Если умножить эту цифру на 5 миллионов рублей компенсации, выходит примерно 166 миллиардов рублей ежемесячно. Эта сумма приблизительна, ведь Генштаб публикует санитарные потери — не все из них погибли, часть раненых нуждается в лечении и последующих выплатах. Однако и лечение раненых ежедневно влетает в изрядную копеечку Путину.

Российские женщины откровенно наживаются на участии мужчин в войне против Украины. Они тратят полученные деньги на роскошную жизнь, о которой раньше могли только мечтать. Некоторые из них открыто планируют будущее после смерти мужчин, рассчитывая на многомиллионные компенсации.

Напомним, Сырский назвал ежедневные потери россиян в "летнем наступлении". Телеграф писал, что Россия платит максимальную цену.