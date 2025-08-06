"Його там уб'ють, а я куплю будинок": у Росії дружини окупантів цинічно чекають на смерть чоловіків заради грошей

"Телеграф" розповідає, скільки можуть "заробити" дружини окупантів, поки ті воюють, а також розбагатіти після їхньої смерті

Дружини російських військових без сорому перетворюють участь чоловіків у війні проти України на прибутковий бізнес. Поки ті йдуть на вірну смерть за путінську ідею, жінки купують дорогий одяг, який раніше не могли собі дозволити, їздять на морські курорти, а частина з них навіть з нетерпінням чекає на смерть чоловіків заради 5-мільйонної компенсації та пільг для дітей.

"Телеграф" розповідає, скільки витрачає Путін на виплати своїм військовим, поки ті воюють, а також на компенсацію сім'ям загиблих. Окремо — як дружини учасників війни, які вперше бачать такі гроші, витрачають їх на те, що раніше лише в телевізорі бачили.

"Ох і заживемо!"

Росія витрачає колосальні суми на утримання своїх військових, які воюють проти України в рамках так званої "спеціальної військової операції", як у Путіна назвали війну проти України. У цей час дружини російських солдатів мріють про краще життя і думають: "Нарешті ми заживемо по-людськи". Адже більшість цих жінок ніколи не бачили моря та жили від зарплати до зарплати (за умови, що взагалі мали роботу в російській глибинці).

Деякі з них відверто розраховують на загибель чоловіків заради грошових виплат. Зокрема, 27-річна блогерка Анастасія з Тюмені відкрито показала своє справжнє нутро, коли без сорому розповіла про плани заробити на смерті чоловіка.

Дівчина пояснила свою схему: чоловік йде воювати, вона оформлює на нього дітей і отримує першу виплату 5 мільйонів рублів. Щомісяця родина отримує від 200 до 300 тисяч рублів та різноманітні пільги для дитсадка й школи. "А потім, коротше, його там уб'ють", — заявила Анастасія, додавши, що після цього зможе придбати будинок.

Відео жінки викликало скандал навіть у Росії. Депутат Мілонов назвав її "самкою богомола" і звернувся до МВС та Слідчого комітету з проханням анулювати шлюб і покарати за "публічну дискредитацію Збройних сил". Та насправді таких жінок у РФ просто тьма.

Скільки платить Росія своїм військовим

Мінімальна щомісячна виплата російському військовому за контрактом у зоні бойових дій становить 210 тисяч рублів. Втім, точна сума залежить від звання та посади солдата. За загибель родина отримує одноразову компенсацію 5 мільйонів рублів.

Проте важливо зазначити, що Росія часто не визнає своїх військових загиблими, щоб не витрачатися на п'ять мільйонів. У багатьох випадках їх записують як зниклих безвісти. У такому випадку сім'ї виплачують щомісяця близько 23 тисяч рублів. Середній термін життя мобілізованих росіян на війні в Україні становить 4,5 місяця, тобто за цей період військовий може отримати близько 945 тисяч рублів.

Математика російської війни

Лише за липень 2024 року втрати російської армії склали понад 33 тисячі осіб. Якщо помножити цю цифру на 5 мільйонів рублів компенсації, виходить приблизно 166 мільярдів рублів щомісяця. Ця сума приблизна, адже Генштаб публікує санітарні втрати — не всі з них загиблі, частина поранених потребує лікування та подальших виплат. Проте і лікування поранених щодня влітає в неабияку копієчку Путіну.

Російські жінки відверто наживаються на участі чоловіків у війні проти України. Вони витрачають отримані гроші на розкішне життя, про яке раніше могли тільки мріяти. Деякі з них відкрито планують майбутнє після смерті чоловіків, розраховуючи на багатомільйонні компенсації.

Нагадаємо, Сирський назвав щоденні втрати росіян в "літньому наступі". "Телеграф" писав, що Росія платить максимальну ціну.