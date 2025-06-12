Миллион потерь — не только погибшие, но и оставшиеся калеками, но Кремль это не останавливает

В день России, 12 июня Генштаб ВСУ отчитался, что потери врага превысили миллион человек. Это не только убитые солдаты, но и раненые — часто серьезно, с тяжелыми увечьями, которым нужен постоянный уход. Это сравнимо с населением таких городов как Воронеж и Тюмень, или же шестью округами РФ.

Население шести самых маленьких федеральных образований РФ: республик Калмыкия, Алтай, Магаданской области, Еврейской автономной области, Чукотского и Ненецкого автономных округов, суммарно как раз дотягивает до миллиона человек. Это число — включая детей, женщин и пожилых людей.

Потери армии РФ сопоставимы с населением шести округов

В общей сложности в России живут более 145 миллионов человек, львиная доля — на западных территориях, почти 20 миллионов только в Москве и Московские области. Однако россиян потери беспокоят не сильно – за убитых родственников они получают миллионные компенсации. Более того, воевать против Украины идут добровольно, именно, чтобы заработать на службе. При подписании контракта Россия выплачивает немалую сумму, при гибели — кроме компенсации закрывает кредиты.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в России уже начался бизнес "черной вдовы" — женщина выходила замуж за мужчин и отправляла их на войну. Известно не менее четырех случаев получения компенсации одним человеком.