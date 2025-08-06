Командующий ДШВ о подготовке российских военных: "Две недели — и в бой, пока не сдохнут"

Тупые оккупанты так любят деньги, что не думают о возможности гибели

Введенный в ВСУ контракт 18—24 стал позитивом для украинской армии, поскольку служить пришли мотивированные новобранцы, получившие мощную подготовку и проявившие себя на поле как настоящие "рексы". Вместо этого российское командование гонит своих солдат на убой.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ, бригадный генерал, Герой Украины Олег Апостол. Он объяснил отличия в подготовке украинских защитников и российских оккупантов.

Больше читайте в публикации: "Готовлю сразу два сюрприза россиянам, они будут умирать пачками", — новый командующий ДШВ, Герой Украины Олег Апостол (первое интервью).

По его словам, несмотря на ограниченный бюджет, ВСУ привлекают новых людей в армию.

— Это мотивированные люди. Их подготовке действительно уделяется большое внимание. Увеличены сроки, сильный инструкторский состав. Если бы у нас было три месяца для подготовки всех без исключения новобранцев, мы были бы очень сильны, — говорит бригадный генерал.

Он добавил, что враг наступает уже без пауз и по всей линии боестолкновения, и мы не можем себе позволить трехмесячную подготовку всех рекрутов. (Продолжительность базового курса боевой подготовки в ТРО длится минимум месяц. Курс рассчитан на 4 тренировки каждую неделю. После чего военнослужащих ждет профессиональная подготовка по конкретной военно-учетной специальности, продолжительностью от двух недель до 40 дней. — Ред.) Однако командующий ДШВ заметил, что противник еще меньше готовит свой личный состав.

— Две недели — и в бой. Кто выжил — идет в следующий бой. И так, пока не сдохнет. Подохнут все — приходят следующие. Просто интересно, насколько нужно быть тупыми и любить деньги, чтобы идти и сдыхать на нашей территории, — заметил Олег Апостол.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", почему россияне будут стирать из учебников истории позор, которым для них стала Курская операция ВСУ.