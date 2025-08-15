На прооперированной руке Галкина заметили интересный знак: он касается Пугачевой (фото)

Рука юмориста была разрезана стеклом автомобиля

Юморист и телеведущий Максим Галкин, которого недавно сбила машина в Латвии, неожиданно показался на фото без обручального кольца. Он стал участником ДТП, двигаясь на велосипеде в шлеме и соблюдая все правила дорожного движения. За рулем автомобиля была пожилая женщина.

В результате рука артиста была сильно повреждена — ее разрезало стеклом автомобиля. Сегодня, 15 августа, стало известно, что Галкина прооперировали.

С перебинтованной рукой он выступал на фестивале Лаймы Вайкуле. Однако на новых фото его заметили без кольца. Возможно, его артисту пришлось снять из-за опухлости поврежденной правой руки после операции.

Сегодня ночью Галкин перенес операцию. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Его пальцы выглядят опухшими, поэтому, вероятно, кольцо пришлось снять просто из-за того, что оно временно стало маленьким по размеру. Сам Галкин эту ситуацию не комментирует.

Максим Галкин снял кольцо. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Напомним, что Галкин 8 августа попал в ДТП в Латвии. Он ехал на велосипеде, соблюдал все правила дорожного и был в шлеме. Его сбила пожилая женщина — она "вылетела" на юмориста, не притормозив. В результате Галкин получил серьезное повреждение руки и выступал с повязкой. Впоследствии ему сделали операцию.

