На прооперованій руці Галкіна помітили цікавий знак: він стосується Пугачової (фото)

Рука гумориста була розрізана склом автомобіля

Гуморист і телеведучий Максим Галкін, якого нещодавно збила машина в Латвії, несподівано показався на фото без обручки. Він став учасником ДТП, рухаючись на велосипеді у шоломі та дотримуючись усіх правил дорожнього руху. За кермом автомобіля була літня жінка.

У результаті рука артиста була сильно пошкоджена - її розрізало склом автівки. Сьогодні, 15 серпня, стало відомо, що Галкіна прооперували.

Із перебинтованою рукою він виступав на фестивалі Лайми Вайкуле. Однак на нових фото його помітили без обручки. Можливо, каблучку йому довелося зняти через опухлість руки, адже операцію провели саме на правій руці, яка була пошкодженою внаслідок ДТП.

Сьогодні вночі Галкін переніс операцію. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Його пальці виглядають опухлими, тому, імовірно, обручку довелося зняти просто через те, що вона тимчасово стала маленька за розміром. Сам Галкін цю ситуацію не коментує.

Максим Галкін зняв обручку. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Нагадаємо, що Галкін 8 серпня потрапив у ДТП в Латвії. Він їхав на велосипеді, дотримувався усіх правил дорожнього і був у шоломі. Його збила жінка літнього віку — вона "вилетіла" на гумориста, не пригальмувавши. У результаті Галкін отримав серйозне пошкодження руки і виступав із пов'язкою. Згодом йому зробили операцію.

