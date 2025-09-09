Сценарий СССР становится вероятным. Что будет экономической катастрофой для России

Россия пытается коррумпировать европейские элиты, но делать это без нефти будет сложнее

Соединенные Штаты имеют малый товарооборот с Россией, поэтому оказывают давление на других экономических партнеров РФ с целью сокращения закупки российских энергоносителей и уменьшения поступления валюты, используемой агрессором для финансирования войны против Украины.

Об этом на YouTube-канале Telegraf UA рассказал управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний. Он объяснил, чего добиваются США и Украина.

По его мнению, если американцы дожмут европейцев и индийцев в вопросе остановки покупки российской нефти и природного газа, это будет конкретное дело, а не пустая болтовня. И тогда "рупор" Кремля Дмитрий Песков не будет радостно рассказывать, что санкции Запада якобы не действуют на Россию.

— Если "добить" экспорт нефти в Индию, если Украина перебьет нефтепроводы и терминалы в Балтийском море, тогда это будет катастрофа для россиян. А если еще европейцы перестанут покупать российскую нефть и газ, то там уже сценарий Советского Союза становится очень вероятным, — говорит политический эксперт.

Он отметил, что прекращение продажи энергоносителей в Европу влечет за собой и уменьшение политического влияния РФ. Потому что россияне закладывают скидки как способ подкупа европейских элит. К примеру, премьера Венгрии Виктора Орбана.

— Они [россияне] дают где-то 30% скидки, а Орбан и партийную кассу может пополнить, и показывать избирателям, что в Венгрии ниже цена нефти или бензина и тому подобное. А когда этого инструментария нет, то и лоббистов российских становится меньше, потому что они хотят видеть деньги, — подытожил Тарас Загородний.

Напомним, ранее член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объяснил "Телеграфу", как нефтяные санкции бьют по России и сколько агрессор потерял за год.