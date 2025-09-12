Карибский кризис 2.0 или раскол Альянса? Аналитик объяснил, зачем России "ядерка" в стране НАТО

"Искандер" с ядерной боеголовкой создаст кризис в Альянсе

Сейчас Москва не имеет ресурсов для захвата и оккупации стран-членов НАТО в Восточной Европе. Однако она все равно будет пытаться расшириться до границ Российской империи. В ход может пойти даже ядерная угроза.

Об этом в интервью YouTube-каналу Телеграф UA рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, аналитик Александр Мусиенко. Он объяснил, способна ли Россия устроить кризис, похожий на Карибский.

По его мнению, российские политики стремятся к восстановлению даже не Советского Союза, а Российской империи, частью которой была Польша (в Варшае сидел российский наместник) и страны Балтии.

— Россия в текущем виде, в том формате, в котором она проводит свою политику, не может существовать иначе, чем стремиться к экспансии, потому что так сегодня это заточено, — говорит военный эксперт.

По его словам, из-за нехватки ресурсов россияне могут не рассматривать сценарии оккупации этих стран, установления оккупационных властей, но вполне могут рассматривать раскол НАТО и создание кризиса в Альянсе.

— Моделируем ситуацию, что Россия прорывает границу в одну из стран Балтии и завозит туда "Искандер" с ядерной боеголовкой. Как реагирует НАТО? Российское ядерное оружие на территории страны НАТО — это кризис, почти как карибский. Что дальше делать? Дальше идти на переговоры и говорить о глобальном переделе влияний на территории Европы, например. И для этого не нужна сильная оккупация, — считает аналитик.

Рассматривает ли Кремль подобные планы?

— Я думаю, что да. Я думаю, что у них есть подобные сценарии. Вопрос просто возможностей, — подытожил Александр Мусиенко.

