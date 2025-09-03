Укр

Чем ближе крах империи, тем безумнее ее законы: в РФ хотят одеть школьников в триколор

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
Новость обновлена 03 сентября 2025, 12:47
Российские школьники. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Российский депутат назвал данную инициативу "важной"

В российских школах могут ввести единую спортивную форму в цветах российского флага. Министерство спорта и Министерство просвещения поддержали данную инициативу.

Соответствующий вопрос уже прорабатывается в Госдуме. Об этом сообщает ТАСС.

В весеннюю сессию мною совместно с депутатами Сергеем Колуновым и Ильей Вольфсоном был направлен запрос в Минспорт России о введении в школах единой спортивной формы в цветах российского флага, а также по включению обязательного выполнения учащимися в рамках изучения учебной программы нормативов испытаний комплекса ГТО и по включению предметов физической культуры в перечень учебных предметов обязательных к изучению.

Министерство спорта поддерживает наши инициативы. Министерство просвещения высказало ряд замечаний по возможности внедрения данной инициативы. С коллегами из соответствующих министерств (спорта и просвещения) продолжим диалог, учитывая важность данной инициативы.

председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин

Олег Матыцин и Владимир Путин
Олег Матыцин и Владимир Путин

В сети лишь посмеялись над очередной абсурдной инициативой Госдумы. Один из пользователей для описания ситуации использовал известный афоризм: "Чем ближе крах империи, тем безумнее ее законы". Другие пользователи заподозрили коррупционную составляющую.

