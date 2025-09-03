Чем ближе крах империи, тем безумнее ее законы: в РФ хотят одеть школьников в триколор
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Российский депутат назвал данную инициативу "важной"
В российских школах могут ввести единую спортивную форму в цветах российского флага. Министерство спорта и Министерство просвещения поддержали данную инициативу.
Соответствующий вопрос уже прорабатывается в Госдуме. Об этом сообщает ТАСС.
В весеннюю сессию мною совместно с депутатами Сергеем Колуновым и Ильей Вольфсоном был направлен запрос в Минспорт России о введении в школах единой спортивной формы в цветах российского флага, а также по включению обязательного выполнения учащимися в рамках изучения учебной программы нормативов испытаний комплекса ГТО и по включению предметов физической культуры в перечень учебных предметов обязательных к изучению.
Министерство спорта поддерживает наши инициативы. Министерство просвещения высказало ряд замечаний по возможности внедрения данной инициативы. С коллегами из соответствующих министерств (спорта и просвещения) продолжим диалог, учитывая важность данной инициативы.
В сети лишь посмеялись над очередной абсурдной инициативой Госдумы. Один из пользователей для описания ситуации использовал известный афоризм: "Чем ближе крах империи, тем безумнее ее законы". Другие пользователи заподозрили коррупционную составляющую.
Напомним, украинская киберспортсменка из Одессы Светлана "suns1de" Мевлид выступает за российскую команду по CS2 (Counter-Strike 2). Ранее девушка извинялась перед украинским комьюнити за то, что играла за другой российский коллектив.