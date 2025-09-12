Карибська криза 2.0 чи розкол Альянсу? Аналітик пояснив, для чого Росії "ядерка" в країні НАТО

"Іскандер" з ядерною боєголовкою створить кризу в Альянсі

Станом на зараз Москва не має ресурсів для захоплення та окупації країн-членів НАТО у Східній Європі. однак вона все одно буде намагатися розширитися до кордонів Російської імперії. В хід може піти навіть ядерна загроза.

Про це в інтерв’ю YouTube-каналу Телеграф UA розповів керівник Центру військово-правових досліджень, аналітик Олександр Мусієнко. Він пояснив, чи здатна Росія влаштувати кризу, схожу на Карибську.

На його думку, російські політики прагнуть відновлення навіть не Радянського Союзу, а Російської імперії, частиною якої була Польща (у Варшаві сидів російський намісник) і країни Балтії.

— Росія в поточному вигляді, в тому форматі, в якому вона проводить свою політику, не може існувати інакше, аніж прагнути до експансії, тому що так на сьогодні це заточено, — каже військовий експерт

За його словами, через брак ресурсів росіяни можуть не розглядати сценарії окупації цих країн, встановлення окупаційної влади, але цілком можуть розглядати розкол НАТО і створення кризи в Альянсі.

— Моделюємо ситуацію, що Росія прориває кордон в одну з країн Балтії і завозить туди "Іскандер" з ядерною боєголовкою. Як НАТО реагує? Російська ядерна зброя на території країни НАТО, — це ж криза, майже як карибська. Що далі робити? Далі йти на перемовини і говорити про глобальний переділ впливів на території Європи, наприклад. І для цього не потрібно сильної окупації, — вважає аналітик.

Чи розглядає Кремль подібні плани?

— Я думаю, що так. Я думаю, що в них є подібні сценарії. Питання просто можливостей, — підсумував Олександр Мусієнко.

Нагадаємо, раніше він розповів "Телеграфу", як Росія планувала напасти на Польщу ще 2023 року.