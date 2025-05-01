Монголия – под угрозой? В "Правом секторе" объяснили, почему Российскую империю следует разрушить

Истоки российской государственности уже ищут не в Киеве, а в Золотой Орде

Нынешняя Российская Федерация должна быть развалена, иначе она будет представлять угрозу для окружающих стран — от Украины до Монголии. Однако ожидать, что российское общество сделает шаг к распаду гигантской империи, — не стоит.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал начальник Главного штаба ДУК "Правый сектор" Александр Сачко. Он объяснил, почему Россия всегда боялась Украины.

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— Война с россиянами может закончиться только в одном случае: распадом Московии, новейшей Российской империи. В любом другом варианте война будет продолжаться непрерывно. Будут перерывы на десятилетия, возможно, а потом снова будет все возобновляться, — говорит националист.

По его словам, Украина для России — это всегда экзистенциальная угроза.

— Угроза их самобытности, их существованию как государства. Духовный центр, который они определили для себя, Киев, находится за пределами их территории. Это ведь нонсенс. Кстати, у них там происходят разные типа научные дискурсы, что, возможно, истоки российской государственности нужно определять не в Руси, не в Киеве, а в Золотой Орде. Возможно, это было бы к лучшему. Но тогда под угрозой будет Монголия, — подозревает военный.

Вариант навсегда закрыть этот северо-восточный фронт только один: распад России как империи. Возможно, сохранение на какой-то территории, но огромная, глобальная азиатская империя однозначно должна распастись, — объясняет начальник Главного штаба ДУК.

По его мнению, Украина должна присоединиться к этому процессу, потому что россияне этого не сделают.

— Можно говорить, что русские классные, а Путин плохой, но мы на тысячах фактов убедились, что российское общество в своей массе абсолютно поддерживает войну, поддерживает вторжение в Украину, а ранее в Грузию. Их общество говорит: "Окей, это прикольно, классно, идем грабить, убивать". То есть, нет надежды на то, что они скажут: "О нет, это же нехорошо". Больное общество. У нас свои болезни есть, и мы за них расплачиваемся. У россиян есть свои болезни. У каждой нации есть свои болезни, — объясняет лидер "Правого сектора".

За все время с 2014 года я ни разу не увидел, чтобы там, куда пришли россияне, стало лучше. Там не становится лучше. Там беда. Поэтому я не хочу, чтобы так было в Украине. Как говорила Голда Меир (четвертая премьер-министр Израиля, — Ред.), мы хотим жить, а наши враги хотят, чтобы мы умерли. Это не дает нам возможностей для договоренности, — подытожил Александр Сачко.

Напомним, ранее он пояснил, что "Правый сектор" думает о признании украинского Крыма за Россией.