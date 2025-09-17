Газманов отдал много средств мошеннику

Российский певец-путинист Олег Газманов, у которого заморозили активы в Европе из-за поддержки войны, снова понес потери. Стало известно, что исполнитель отдал крупную сумму мошеннику.

Российские медиа сообщают, что Газманов отдал все свои накопления мужчине по имени Геворк Саркисян. Адвокат путиниста — Роман Кузьмин — рассказал, что певец перечислил Саркисяну средства, которые на протяжении всей жизни собирал на пенсию.

Особенность в том, что это были все деньги, которые Олег Михайлович за всю жизнь заработал на пенсию. Роман Кузьмин

Сарксисян начал взаимодействовать с семьей Газманова в 2016 году и произвел на нее хорошее впечатление. Уже через 3 года путинист выдал займ мужчине. В 2020 году Газманов попросил вернуть средства, но тот сказал, что их нет.

Путинист Газманов, фото из сети

Впоследствии мужчина оправдывался, что не может отдать деньги из-за коронавируса, а позже — из-за войны. Он отметил, что не может перевести средства в Россию из-за банковских ограничений, поскольку живет в США. Семья путиниста пыталась встретиться с Саркисяном, когда он был в России, но мужчина избегал разговоров.

Геворк Сарксисян, фото из сети

Так Газманов обратился в Следственный комитет РФ. Московский суд отправил Саркисяна в СИЗО, но впоследствии изменил меру пресечения на домашний арест. А все потому, что фигурант дела имеет заболевание сердца и ухаживает за недееспособными лицами.

