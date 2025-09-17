Улюбленець Путіна Газманов втратив всі гроші: у чому річ

Газманов віддав багато коштів шахраю

Російський співак-путініст Олег Газманов, в якого заморозили активи в Європі через підтримку війни, знову зазнав втрат. Стало відомо, що виконавець віддав велику суму шахраю.

Російські медіа повідомляють, що Газманов віддав усі свої накопичення чоловіку на ім'я Геворк Саркисян. Адвокат путініста — Роман Кузьмін — розповів, що співак віддав Саркисяну кошти, які протягом усього життя збирав на пенсію.

Особливість у тому, що це були всі гроші, які Олег Михайлович за все своє життя заробив на пенсію. Роман Кузьмін

Зазначається, що Сарксисян почав взаємодіяти з родиною Газманова у 2016 році та справив на неї хороше враження. Вже через 3 роки путініст видав позику чоловіку. У 2020 році Газманов попросив повернути кошти, але той сказав, що їх немає.

Путініст Газманов, фото з мережі

Згодом чоловік виправдовувався, що не може віддати гроші через коронавірус, а пізніше — через війну. Він зазначив, що не може переказати кошти до Росії через банківські обмеження, оскільки живе в США. Сім'я путініста намагалася зустрітися з Саркисяном, коли він був у Росії, але чоловік уникав розмов.

Геворк Сарксисян, фото з мережі

Так Газманов звернувся до Слідчого комітету РФ. Московський суд відправив Саркисяна до СІЗО, але згодом змінив запобіжний захід на домашній арешт. А все тому, що фігурант справи має захворювання серця та доглядає за недієздатними особами.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину Олега Газманова. Вона була у шлюбі з братом відомого засудженого шахрая Сергія Мавроді.