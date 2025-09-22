Российского топ-менеджера оборонной компании нашли мертвым: кто может быть следующим?

Убийства российских менеджеров из-за "самоубийства" с 2022 года происходят все чаще

"Я сам это сделал, устал бороться пятый год с депрессией, становится все хуже, нет сил" – такое содержание предсмертной записки было найдено рядом с телом генерального директора российской компании Umatex Group Александра Тюнина. Его предприятие поставляло материалы для производства дронов типа "шахед", которыми российская армия постоянно атакует украинские города.

"Самоубийство" стало основной причиной гибели большинства топ-чиновников и менеджеров в России с 2022 года. Вместе с тем, на территории РФ действует еще немало компаний, работающих на войну. "Телеграфу" стало интересно, что известно об их руководителях и кто из них может следующим "проиграть борьбу с тяжелой депрессией".

Производят "Калибры" и покупают недвижимость в "загнивающей" Европе

"Алмаз-Антей" — российский государственный концерн, производящий системы ПВО и ПРО, в том числе комплексы С-300, С-400 и С-500. Самой известной разработкой концерна есть ракеты "Калибр". Созданный в 2002 году, он объединяет более 60 предприятий в разных регионах РФ.

Здание "Алмаз-Антей" в Москве

С концерном "Алмаз-Антей" связывают ряд громких убийств топ-менеджеров в 2003-2009 годах. Мотивом, правда, могли быть не военные секреты, а сделки с недвижимостью предприятий концерна в Санкт-Петербурге, которые передавались по процедурам банкротства и перепродавались при участии уголовных группировок.

В январе 2003 года загадочно погиб первый заместитель гендиректора Обуховского завода Александр Порецкий, в июне 2003-го в Москве расстреляли исполняющего обязанности гендиректора концерна Игоря Климова, а в тот же день в Серпухове — коммерческого директора предприятия "РАТЕП" Сергея Щетка.

Генеральный директор российского концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков возглавил оборонный гигант в 2015 году, до этого, с 2002 года занимал должности заместителей. Хотя его карьера начиналась совсем не в производстве вооружений. По образованию Новиков – военный финансист, выпускник Ярославского высшего военного финансового училища и финансово-экономического факультета при академии.

Генеральный директор "Алмаз-Антей" Ян Новиков

То есть у него нет ни профильного технического образования, ни опыта управления оборонными предприятиями. Несмотря на это, он быстро поднялся по карьерной лестнице, и уже через несколько лет после прихода Путина к власти стал заместителем директора "Алмаз-Антея".

Ян Новиков и Владимир Путин на территории концерна "Алмаз-Антея"

Пост гендиректора достался ему после гибели предыдущего руководителя концерна Игоря Климова, о смерти которого мы писали выше. В это время Новиков закрепился в руководстве компании, а впоследствии возглавил ее.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Новиков получил из рук Сергея Шойгу звание "Героя России" за якобы "выдающийся вклад в укрепление обороноспособности РФ".

Ян Новиков и бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу

Однако через несколько месяцев сам уже бывший министр обороны публично раскритиковал предприятия "Алмаз-Антея", в том числе московский завод "Авангард", производящий ракеты для систем ПВО. Шойгу обвинял руководство завода в срыве гособоронзаказов, отсутствии рабочих смен и невыполнении контрактов, несмотря на миллиардные бюджетные вливания. В медиа также появлялись данные о коррупционных схемах, искусственном затягивании процессов и выводе прибыли с предприятия.

Вокруг концерна возникла сеть непрозрачных компаний, учредителями и руководителями которых выступают близкие родственники Новикова и топ-менеджеров предприятия. В частности, дочь Новикова Ксения и его мать Анеля, фигурирующие среди соучредителей компаний "Лира" и "Фламинго".

Фактически это может свидетельствовать об отработанной схеме вывода доходов через компании, контролируемые родственниками руководства. Особенно циничным выглядит то, что в бизнес привлечена даже мать Новикова, которой давно за 80 лет.

К этому же кругу относят и бывшего топ-менеджера концерна Игоря Ашурбейли, которого называли "номиналом" Новикова на Западе. Ему приписывают зарубежную недвижимость в Греции, Италии, Великобритании и Кипре, которую связывают с выведенными активами концерна. В то же время сам Новиков, как госслужащий под санкциями, напрямую владеть такой собственностью не может.

Игорь Ашурбейли, российский предприниматель

Несмотря на постоянные подозрения в коррупции, возможные срывы государственных контрактов и критику со стороны даже российского Минобороны, Новиков остается при должности. Более того, его концерн до сих пор контролирует миллиардные оборонные заказы.

Продукции нет, но деньги заплатили: с дозиметрами у армии РФ будет не очень?

Предприятие "Импульс" было создано в 1963 году в Пятигорске. Она специализируется на производстве дозиметрического, спектрометрического и радиометрического оборудования для радиационного контроля. Хотя Импульс не является ключевым производителем вооружений, его продукция активно используется в интересах армии РФ, атомной промышленности и на стратегических объектах.

Предприятие "Импульс" в Пятигорске, Россия

Завод выпускает аппаратуру для измерения и контроля ионизирующего излучения. Такие приборы применяются:

на атомных подлодках и ледоколях российского ВМФ для контроля радиационной безопасности;

во время полевых операций по оценке радиационной обстановки в зонах боевых действий;

на военных ядерных объектах, включая базы хранения ядерного оружия и полигонами.

Завод остается важным поставщиком для российской армии в сфере контроля радиационной безопасности, что делает уголовное дело против его руководителя показательным для всей оборонной отрасли РФ.

В январе 2025 года следственный комитет России открыл уголовное производство против генерального директора Сергея Кузьменко. Его подозревают в передаче взяток в особо крупном размере должностному лицу при выполнении государственного оборонного заказа.

Сергей Кузьменко, руководитель "Импульса" в Пятигорске

По данным следствия, в 2017-2023 годах Минобороны РФ заключило более 10 контрактов с предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму более полумиллиарда рублей. К их выполнению привлекался завод "Импульс". В этот период Кузьменко передавал должностному лицу госзаказчика взятки более чем на 14 миллионов рублей за формальную приемку продукции и "общее покровительство" при выполнении контрактов.

Кузьменко задержан, однако, как известно, пребывание в СИЗО или даже тюрьме редко спасает российских чиновников от смерти.

На грани банкротства: переживет ли бывший глава АО понижение

Российская компания АО "Кронштадт", разрабатывающая ударные беспилотники "Орион" и "Иноходец", применяемые в войне против Украины, оказалась на грани банкротства.

Как пишет The Moscow Times, только за последние три месяца против предприятия было подано более 40 исков на общую сумму 626,3 млн. рублей. Еще в августе 2023 года попытку обанкротить компанию предпринимала "Турбоджет Микро". Похожая ситуация повторяется и сейчас — субподрядчики, не получившие оплаты за поставки и услуги, массово обращаются в суд, чтобы попасть в реестр кредиторов.

Дроны, производимые АО "Кронштадт"

Проблемы Кронштадта продолжаются уже несколько лет. Последние опубликованные данные о финансовых результатах датируются 2020 годом, тогда убытки компании составили 3,6 млрд рублей.

Ключевой причиной нынешнего кризиса стал выход в 2022 году из проекта инвесткомпании АФК "Система" — главного стратегического инвестора и источника финансирования. Это резко ухудшило доступ к средствам и увеличило долговую нагрузку. Дополнительно на предприятие оказывают давление западные санкции и рост стоимости комплектующих.

Ситуацию усложнила и непосредственная война: производственную площадку в Дубне Московской области неоднократно атаковали украинские беспилотники.

В июле 2025 года стало известно о смене руководства компании. Вместо Павла Кузнецова, возглавлявшего "Кронштадт", генеральным директором назначили Василия Донцова — бывшего временного руководителя "163 бронетанкового ремонтного завода" в Краснодаре. Кузнецов при этом остался в структуре компании, но сменил должность.

Павел Кузнецов, бывший гендиректор "Кронштадта"

России денег не хватает. Но доходы "завхоза" растут

Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что Россия оказалась в беспрецедентно тяжелом положении из-за войны против Украины

По словам Чемезова, страна переживает "самые сложные в истории человечества времена" и находится в состоянии турбулентности, "которой не видно конца". Он подчеркнул, что будущее зависит не от копирования западных технологий, а от создания новых отраслей экономики.

Сергей Чемезов, глава "Ростеха"

В то же время он пожаловался на отсутствие доступных финансовых ресурсов: кредиты остаются недостижимыми из-за высоких ставок, что делает невозможным инвестиции в науку, модернизацию и производство.

Он призвал правительство обеспечить "длинные и дешевые деньги" и сделать ставку на "взрывные инновации" — искусственный интеллект, квантовые технологии и высокотехнологичный бизнес.

Несмотря на жалобы на кризис, доходы самого Чемезова резко выросли после начала полномасштабного вторжения. В 2024 году его сработка превысила 310 млн рублей, тогда как в 2020-м составлял около 190 млн. Кроме зарплаты, у него есть банковские вклады почти на 800 млн рублей.

Более того, в собственности Чемезова обнаружили роскошную виллу в одном из самых дорогих районов Дубая. Об этом 31 июля сообщил расследовательский проект "Система".

Речь идет об элитном коттеджном городке 22 карата на острове Палм-Джумейра, где вилла Чемезова расположена рядом с имениями его коллег — главы холдинга "Вертолеты России" Николая Колесова и руководителя "Рособоронэкспорта" Александра Михеева. По информации источников, именно им принадлежат три самых дорогих объекта в комплексе, стоящих в один ряд на частном пляже.

Самый известный остров ОАЭ – Палм-Джумейра

Закрытый комплекс включает в себя 200-метровый пляж, апарт-отель и 22 "ультралюкс" резиденции, выполненные в стиле итальянских дворцов. В каждой из них есть семь спален и собственный бассейн. Особой роскошью отличаются виллы категории "Сапфир": в них установлены так называемые "ювелирные" ванны стоимостью до $1 млн – изготовлены из хрусталя или редких минералов, в том числе розового и зеленого кварца.

В 2020 году такая вилла стоила около 25,8 млн. долларов, а ныне цены превышают 30 млн. долларов.

В российской авиационной промышленности разворачивается масштабная перестройка, угрожающая позициям главы "Ростеха" Сергея Чемезова. После многолетних провалов в проектах, в частности десятилетней задержки запуска самолета ТС-21, его влияние в отрасли начало резко ослабевать.

Сергей Чемезов, глава "Ростеха"

Чемезов пытается защищать свои позиции громкими заявлениями о "превосходстве над Западом", но факты свидетельствуют об обратном: срывах сроков, технологической отсталости и отсутствии производственных мощностей. Его попытки оправдаться публично рассматриваются как признак политического давления и потери поддержки.

Кремль фактически выводит авиапром из-под вертикали "Ростеха" и передает его под контроль Сбербанка. Это свидетельствует об отстранении Чемезова от одного из ключевых направлений, еще недавно считавшегося его вотчиной.

Российские СМИ подчеркивают: такая реорганизация не могла начаться без одобрения Путина. Так что нынешняя ситуация может стать началом системного ослабления влияния Чемезова, который долгие годы считался одним из главных "хозяев" российского ВПК.