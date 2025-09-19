"Можно собрать ядерную бомбу дома": эксперт объяснил, как остановить развитие технологий России

Анатолий Храпчинский объяснил, почему любая бытовая электроника может стать оружием, и как остановить РФ и КНДР в наращивании сил

В российских дронах находят немало деталей западного производства. В основном это неспециализированные чипы. С развитием бытовой электроники создать высокотехнологичное оружие стало проще, чем когда-либо, отмечает украинский авиаэксперт Анатолий Храпчинский.

Он рассказал "Телеграфу", откуда можно брать в обиходе смертельные технологии и какой шаг нужно сделать, чтобы на ближайшее время закрыть тему использования Россией и другими враждебными странами современных технологий.

Бытовые вещи превращаются в оружие

Эксперт предупреждает – мир оказался перед угрозой, которую нельзя игнорировать.

Самое болезненное решение, которое мир должен понять – это то, что с появлением высокотехнологичных решений у нас дома, возможность собрать маленькую ядерную бомбу в домашних условиях стала более доступной. Анатолий Храпчинский, украинский авиаэксперт

В некоторых смартфонах есть встроенные радары, измеряющие расстояние до лица при фото. В работе-пылесосе – лидары, которые не позволяют ему биться в стену. Эти технологии создавали для комфорта, но они могут стать основой высокоточного вооружения.

Именно из таких бытовых элементов часто складывается российское оружие. Даже из микроволновки можно получить то, что станет оружием, отмечает Храпчинский. В бытовых стиральных машинах, компьютерах также есть элементы, которые россияне используют не по назначению.

То, что мы видим в российском оружии, состоит из бытовых элементов… Даже компьютер для искусственного интеллекта, который используют россияне, это обычный компьютер NVIDIA, который стоит до пяти тысяч долларов. Анатолий Храпчинский, украинский авиаэксперт

Как остановить наращивание силы РФ и ее союзниками

По словам эксперта, нужны не очередные отчеты о найденных западных чипах в российских дронах, а радикальные действия. Эксперт предлагает простой, но жесткий подход.

Надо ограничить доступ к любым технологиям, вернуть Россию к болотам, а Корею — к Каменному веку, чтобы они не могли и не планировали делать любое оружие. Анатолий Храпчинский, украинский авиаэксперт

Подобная система ограничений действовала после Второй мировой войны в отношении Германии, когда ей запретили производить некоторые товары. Ситуация усугубляется тем, что Россия обменивается технологиями со своими партнерами, в частности Северной Кореей. Благодаря РФ они смогли улучшить свои ракеты.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в КНДР показали новый дрон, который, по сути, скопирован с американского БПЛА-разведчика. Его точные характеристики не известны, однако Россия могла передать некоторые технологии.