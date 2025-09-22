Угрожал новыми войнами и сделал новое предложение США: что сказал Путин на заседании с топ-чиновниками
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1784
Вспомнил и "испорченные" отношения с США, и "разрушительную" политику Запада
Глава России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ сделал ряд провокационных заявлений. В них он не только угрожал новыми войнами, но и сделал предложение США.
"Телеграф" собрал главные тезисы из речи главы Кремля. Он не забыл вспомнить и политику Запада, которую в очередной раз назвал "разрушительной".
Что наговорил Путин
- Стратегическая стабильность в мире продолжает деградировать.
- В результате "разрушительных шагов Запада" были существенно подорваны основы для диалога между государствами с ядерным оружием.
- Россия не раз говорила о проблемах в сфере стратегической стабильности.
- Москва может ответить на любые угрозы, уверенная в надежности национальных сил сдерживания.
- Россия всегда исходит из превосходства политико-дипломатического решения вопросов.
- Полный отказ от Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) стал бы ошибкой.
- Россия готова в течение года по истечении срока действия ДСНВ соблюдать его количественные ограничения.
- Кремль будет соблюдать ограничения ДСНВ, если аналогичные шаги предпримут Соединенные Штаты.
- Россия будет разворачивать ракеты средней и малой дальности. Это вынужденный шаг.
- Россия готова ответить на любые угрозы — и не словами, а силой.
- Россия неоднократно предупреждала Запад, но ее инициативы не получили четкого отклика.
- Система отношений между РФ и США была разрушена в области контроля над вооружениями.
- РФ уверена в надежности своих сил сдерживания. И не заинтересована в гонках вооружений.
Для справки
Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1) – это договор между СССР и США, подписанный в 1991 году. Он предусматривал сокращение стратегических наступательных вооружений обеих стран, а Лиссабонский протокол 1992 года обязал Украину, Беларусь и Казахстан отказаться от оставшегося с советских времен ядерного оружия и передать ее России.
