Угрожал новыми войнами и сделал новое предложение США: что сказал Путин на заседании с топ-чиновниками

Вспомнил и "испорченные" отношения с США, и "разрушительную" политику Запада

Глава России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ сделал ряд провокационных заявлений. В них он не только угрожал новыми войнами, но и сделал предложение США.

"Телеграф" собрал главные тезисы из речи главы Кремля. Он не забыл вспомнить и политику Запада, которую в очередной раз назвал "разрушительной".

Что наговорил Путин

Стратегическая стабильность в мире продолжает деградировать.

В результате "разрушительных шагов Запада" были существенно подорваны основы для диалога между государствами с ядерным оружием.

Россия не раз говорила о проблемах в сфере стратегической стабильности.

Москва может ответить на любые угрозы, уверенная в надежности национальных сил сдерживания.

Россия всегда исходит из превосходства политико-дипломатического решения вопросов.

Полный отказ от Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) стал бы ошибкой.

Россия готова в течение года по истечении срока действия ДСНВ соблюдать его количественные ограничения.

Кремль будет соблюдать ограничения ДСНВ, если аналогичные шаги предпримут Соединенные Штаты.

Россия будет разворачивать ракеты средней и малой дальности. Это вынужденный шаг.

Россия готова ответить на любые угрозы — и не словами, а силой.

Россия неоднократно предупреждала Запад, но ее инициативы не получили четкого отклика.

Система отношений между РФ и США была разрушена в области контроля над вооружениями.

РФ уверена в надежности своих сил сдерживания. И не заинтересована в гонках вооружений.

Для справки

Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1) – это договор между СССР и США, подписанный в 1991 году. Он предусматривал сокращение стратегических наступательных вооружений обеих стран, а Лиссабонский протокол 1992 года обязал Украину, Беларусь и Казахстан отказаться от оставшегося с советских времен ядерного оружия и передать ее России.

