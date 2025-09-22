Россияне били дронами по Киевщине: возникли пожары и разрушения (фото)

Атака дронов на регион началась еще с полуночи

Взрывы в Киевской области звучали в ночь на 22 сентября. Россияне атаковали дронами 4 района.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник. Он подробнее рассказал о последствиях атаки.

В Вышгородском районе возник пожар лесной подстилки.

В Фастовском районе – пожар частного дома.

В Обуховском районе в результате сбития враждебной цели произошло падение обломков на многоэтажный незаселенный дом.

Калашник сообщил, что в Бориспольском районе возник пожар частного дома. Повреждены транспортные средства и еще один частный дом. На месте происшествия работают оперативные службы. Принимаются все необходимые меры по ликвидации последствий вражеской атаки на мирные населенные пункты области.

Глава ОВА показал последствия атаки дронов на фото.

К сожалению, в результате вражеской атаки в Бориспольском районе пострадавший. Мужчина 1993 года рождения получил слепое осколочное ранение плеча. Вся необходимая медицинская помощь предоставлена в больнице. Госпитализация не нуждается написал Калашник

Что известно о взрывах в Киевской области

В Киевской области заметили вражеские ударные беспилотники. По ним начали отрабатывать силы ПВО. Об этом Киевская ОВА сообщила в 00:25 22 сентября. Телеграмма-каналы уточняют, что взрывы слышали в районе Борисполя. Жителей области призвали не покидать своих укрытий до отбоя воздушной тревоги. Также призывают не фиксировать и распространять в сети информацию о работе украинских сил ПВО.

