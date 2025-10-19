Взрывы, пожары и план "Ковер": в России дроны атаковали два важных объекта (фото, видео)

Над территориями двух объектов поднялись густые клубы дыма

В Оренбурге и Самарской области России в ночь на 19 октября прогремели взрывы. Под ударом дронов оказались сразу два важных для РФ предприятия — нефтеперерабатывающий завод и газоперерабатывающий завод.

Что нужно знать:

Взрывы ночью 19 октября слышали в Оренбурге и в Новокуйбышеве Самарской области

В Оренбурге ввели план "Ковер" из-за атаки БПЛА

Сеть заполонили фото и видео с последствиями атаки по Новокуйбышевскому НПЗ, над местом дым и большая территория охвачена огнем

Взрывы в Оренбурге

Местные жители Оренбурга стали жаловаться этой ночью в соцсетях на взрывы. Стало известно, что был атакован газоперерабатывающий завод.

Оренбург на карте

А вскоре губернатор Оренбургской области России Евгений Солнцев прокомментировал ситуацию в городе.

"Беспилотники ВСУ предприняли попытку атаки еще одного промышленного объекта региона. Частично пострадала инфраструктура газового завода", – заявил он.

В то же время, в Оренбургском аэропорту ввели план "Ковер".

"На данный момент аэропорт Оренбурга временно не принимает и не отправляет воздушные суда", — пишет в 04:32 один из местных пабликов.

Взрывы в Самарской области

Ночью взрывы гремели в городе Новокуйбышевск в Самарской области России. Позже в соцсетях появилась информация об атаке по Новокуйбышевскому НПЗ.

Этот завод является самым мощным нефтеперерабатывающим предприятием среди заводов самарской группы ПАО "НК "Роснефть". АО "Новокуйбышевский НПЗ" производит топливо для всех видов транспорта: автомобильного, авиационного, железнодорожного, речных и морских судов, компоненты смазочных масел, битумы, кокс, продукты нефтехимии.

Новокуйбышевск на карте

Этот объект также был атакован в ночь на 2 августа 2025. Тогда были повреждены ректификационные колонны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в России Клинцовская ТЭЦ оказалась под атакой, поражены распределительные мощности станции. Известно, что станция вспыхнула, сильный пожар местные жители могли наблюдать с разных концов города.