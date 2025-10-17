На важном химзаводе россиян раздался мощный взрыв: что там производят (видео)

В воздух взлетел целый цех

Вечером в пятницу, 17 октября, в России на химическом заводе "Авангард" произошел взрыв. В воздух взлетело здание одного из цехов.

Что нужно знать:

В результате взрыва на "Авангарде" есть погибшие и пострадавшие

Завод производит оружие и боеприпасы для Кремля

Точные причины взрыва выясняются

Как сообщают росСМИ, взрыв прогремел в башкирском Стерлитамаке. Уже известно, что есть погибшие и раненые, на заводе проводят экстренную эвакуацию.

"Сотрудники завода эвакуированы. Есть пострадавшие, им предоставляется необходимая помощь. На месте работают все оперативные службы, представители правоохранительных органов", — говорится в сообщении.

По последним данным, здание цеха в Стерлитамаке получило в результате взрыва серьезные повреждения. Пострадавшим оказывается помощь. В настоящее время причины взрывов и последствий неизвестны.

Что важно в заводе "Авангард"

Он производит оружие и боеприпасы по гособоронзаказу. Кроме того, на "Авангарде" выпускают химическую продукцию, промышленные взрывчатые вещества, промышленную тару и изделия из древесины, утилизируют вооружение и военную технику, проводят научно-исследовательские и проектно-конструкторские работы.

Завод входит в состав российской государственной корпорации "Ростех". В феврале 2024 года предприятие было включено в санкционные списки Евросоюза.

