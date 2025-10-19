Вибухи, пожежі та план "Килим": у Росії дрони атакували два важливі об’єкти (фото, відео)
Над територіями двох об’єктів піднялися густі клуби диму
В Оренбурзі та Самарській області Росії в ніч проти 19 жовтня пролунали вибухи. Під ударом дронів опинилися одразу два важливі для РФ підприємства — нафтопереробний завод та газопереробний завод.
Що потрібно знати:
- Вибухи вночі 19 жовтня чули в Оренбурзі та Новокуйбишеві Самарської області
- В Оренбурзі ввели план "Килим" через атаку БПЛА
- Мережа заполонили фото та відео з наслідками атаки по Новокуйбишевському НПЗ, над місцем дим та велику територію охоплено вогнем
Вибухи в Оренбурзі
Місцеві жителі Оренбурга стали скаржитися цієї ночі у соцмережах на вибухи. Стало відомо, що було атаковано газопереробний завод.
А невдовзі губернатор Оренбурзької області Росії Євген Солнцев прокоментував ситуацію у місті.
"Безпілотники ЗСУ спробували атакувати ще один промисловий об’єкт регіону. Частково постраждала інфраструктура газового заводу", – заявив він.
Водночас в Оренбурзькому аеропорту запровадили план "Килим".
"На цей час аеропорт Оренбурга тимчасово не приймає і не відправляє повітряні судна", — пише о 04:32 один із місцевих пабліків.
Вибухи у Самарській області
Вночі вибухи лунали у місті Новокуйбишевськ у Самарській області Росії. Пізніше в соцмережах з’явилася інформація про атаку по Новокуйбишевському НПЗ.
Цей завод є найпотужнішим нафтопереробним підприємством серед заводів самарської групи ПАТ "НК "Роснефть". АТ "Новокуйбишевський НПЗ" виробляє паливо для всіх видів транспорту: автомобільного, авіаційного, залізничного, річкових та морських суден, компоненти мастил, бітуми, кокс, продукти нафтохімії.
Цей об’єкт також був атакований у ніч на 2 серпня 2025 року. Тоді були пошкоджені колони ректифікації.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Росії Клінцовська ТЕЦ опинилася під атакою, уражені розподільчі потужності станції. Відомо, що станція спалахнула, сильну пожежу місцеві жителі могли спостерігати з різних куточків міста.