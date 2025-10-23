Фигурировала в "скандале века": что известно про российскую шпионку Анну Чапман, которую называли любовницей Путина (фото)

В 2010 году она была фигуранткой большого шпионского скандала

Анна Чапман — скандально известная российская шпионка, которую в 2010 году разоблачили в рамках расследования и арестовали представители ФБР. В итоге ее депортировали в Россию в обмен на шпиона Скрипаля. А теперь она возглавила новосозданный проект — Музей отечественной разведки России.

"Телеграф" расскажет, что известно о новой работе скандальной шпионки Анны Чапман, и как она теперь себя называет.

Фото: Getty Images

Сменила имя и получила должность

Арест Анны Чапман в 2010 году в Нью-Йорке называли самым громким шпионским скандалом со времен СССР и крупнейшим провалом российских спецслужб за границей. В конце-концов была заключена сделка, в рамках которой двойной агент Сергей Скрипаль также переехал в Великобританию, а Чапман была депортирована в Россию.

Фото: Getty Images

После возвращения в Москву Анна Чапман, как писали СМИ, завязала с карьерой шпионки и нашла в себе таланты телеведущей и модели. Она время от времени светилась на телевидении и даже был эпизод, когда ей удалось спеть вместе с Путиным композицию "С чего начинается Родина". К слову, много западных СМИ в свое время окрестили шпионку любовницей Путина, а она это даже и не опровергала.

Фото: Getty Images

Также известно, что Анна сменила фамилию и теперь представляется публично, как Анна Романова. А недавно стало известно, что экс-шпионка возглавила "частное учреждение культуры" Музей российской разведки. Это учреждение было зарегистрировано 8 октября по юридическом адресе в Москве.

Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о мужьях и любовниках "няш-мяш" Поклонской. У нее было три брака и все они оказались неудачные.