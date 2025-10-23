Фігурувала в "скандалі століття": що відомо про російську шпигунку Анну Чапман, яку називали коханкою Путіна (фото)

У 2010 році вона була фігуранткою великого шпигунського скандалу

Анна Чапман — скандально відома російська шпигунка, яку у 2010 році викрили у рамках розслідування та заарештували представники ФБР. У результаті її депортували до Росії в обмін на шпигуна Скрипаля. А тепер вона очолила новий проект — Музей вітчизняної розвідки Росії.

"Телеграф" розповість, що відомо про нову роботу скандальної шпигунки Анни Чапман, і як вона тепер себе називає.

Фото: Getty Images

Змінила ім’я та отримала посаду

Арешт Анни Чапман у 2010 році у Нью-Йорку називали найгучнішим шпигунським скандалом з часів СРСР та найбільшим провалом російських спецслужб за кордоном. Зрештою було укладено угоду, в рамках якої подвійний агент Сергій Скрипаль переїхав до Великобританії, а Чапман була депортована до Росії.

Фото: Getty Images

Після повернення до Москви Анна Чапман, як писали ЗМІ, зав’язала з кар’єрою шпигунки і знайшла в собі таланти телеведучої та моделі. Вона час від часу світилася на телебаченні і навіть був епізод, коли їй вдалося заспівати разом із Путіним композицію "С чего начинается Родина". До речі, багато західних ЗМІ свого часу охрестили шпигунку коханкою Путіна, а вона це навіть не спростовувала.

Фото: Getty Images

Також відомо, що Анна змінила прізвище і тепер представляється публічно, як Анна Романова. А нещодавно стало відомо, що ексшпигунка очолила "приватну установу культури" Музей російської розвідки. Ця установа була зареєстрована лише 8 жовтня на юридичну адресу в Москві.

Фото: Getty Images

