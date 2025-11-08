Замужем за олигархом из окружения Путина и прячется от публики: как выглядит единственная дочь вруна Лаврова

У дочери Лаврова есть американское гражданство

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который в последнее время исчез из публичного пространства, имеет единственную наследницу — Екатерину Винокурову. Женщина замужем за олигархом и развивает собственный бизнес.

Что известно:

Единственная дочь Сергея Лаврова имеет американское гражданство и многие годы жила за границей

Екатерина Винокурова замужем за олигархом из окружения Путина и владелица бизнеса в России

Как выглядит дочь Сергея Лаврова и где она сейчас

Единственная наследница главного кремлевского вруна Сергея Лаврова родилась в 1982 году в Нью-Йорке и получила американское гражданство. В США Катерина окончила школу, затем получила высшее образование в Колумбийском университете по специальности "политология".

Позже девушка отправилась в Лондон, где получила степень магистра по экономике. Однако развивать карьеру Катерина решила в другом направлении, поэтому вернувшись в Россию, стала руководить представительством британского акционерного дома Christie’s.

Вскоре дочь Лаврова создала собственную компанию Smart Art, которая занимается продвижением художественных проектов и соединяет коллекционеров с художниками.

В 2008 году Екатерина стала женой российского олигарха Александра Винокурова, с которым познакомилась во время обучения в Лондоне. Ее муж является главным акционером сети супермаркетов "Магнит", глава компании Marathon Group и входит в близкое окружение российского президента Владимира Путина. По данным СМИ, Винокуров был среди бизнесменов, которых диктатор созвал на совещание после начала полномасштабной войны в Украине, чтобы обсудить способы обхода западных экономических санкций.

Екатерина в 2010 году родила сына Леонида, а спустя три года — дочь. Несмотря на то, что у дочери Лаврова имеется американское гражданство, а у ее супруга Александра — российское и израильское, избежать санкций супругам не удалось.

Где сейчас дочь Сергея Лаврова

В 2025 году Екатерина продолжала числиться владелицей компании Smart Art, хотя новых выставок ее организация не проводит уже долгое время. Дочь кремлевского вруна предпочитает держаться в тени, редко появляется на публике и не общается с журналистами.

В 2023 году вместе с мужем Катерина приехала в Грузию на свадьбу брата Винокурова. Но узнав о приезде дочери главы российского МИДа, активисты организовали возле гостиницы митинг и забросали автомобили россиян яйцами. В итоге президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщил, что свадьбы не будет и Винокуровы уехали из страны.

