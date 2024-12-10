Китай выпустил сферического робота-полицейского, который может преследовать преступников (видео)

Китай живет в будущем — на улицах Чэнду заметили робота-полицейского

Роботы не только овладевают воздухом, но и учатся следить за правопорядком. В Китае показали новую разработку — робота-борца с преступностью, который помогает полиции.

По словам производителей, робот на основе ИИ не только преследует преступников, но и выявляет преступления, чтобы их остановить. Он может преследовать преступников, стрелять сетками и даже справляться с падением с высоты. Скорость передвижения такого робота – до 35 км/ч. Об этом сообщают официальные соцсети города Чэнду. На опубликованном видео робот катится среди людей. Также в робота могут встраиваться слезоточивый газ. Вес сферического полицейского – 125 кг.

Китайская робототехническая компания Logon Technology в прошлом месяце заявила, что ее автономная сфера RT-G является "технологическим прорывом". Как сообщается, шары на основе искусственного интеллекта могут обнаруживать нарушения. Они также используют распознавание лиц для выявления преступников, разыскиваемых полицией. И хотя заявление про этих колобков-полицейских восприняли скептически, их уже замечали на улицах.

Ранее "Телеграф" рассказывал о другой китайской разработке — специальной биоразлагаемой пене, которая может удалять из воды микропластик. Ее можно использовать несколько раз.