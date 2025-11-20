Мощные взрывы и пожар. Где в России было громко и что атаковали дроны (фото, видео)

Зафиксировано возгорание на территории предприятия

Ночью в России прогремели мощные взрывы. Дроны атаковали Рязанскую и Тульскую области. Под ударом оказался не только нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).

Что нужно знать:

После двух часов ночи в Рязани и Новомосковске прозвучали мощные взрывы

Власти РФ заявляли об "успешной работе" противовоздушной обороны (ПВО)

Над аэродромом Дягелево объявляли дроновую опасность

По данным росСМИ, в ночь на 20 ноября в Рязани прогремело свыше 10 взрывов. В области работала ПВО. В городе и над аэродромом Дягелево объявляли дроновую опасность. После двух часов ночи местные паблики со ссылкой на подписчиков начали писать о громких взрывах.

Атака на Рязань

Местные говорят, что неизвестные дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Рязани. Известно, что из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории одного предприятия. Пострадавших в результате атаки нет.

Рязань на карте

Отметим, что рязанский НПЗ производит бензины, дизель, сжиженный газ и около 840 тысяч тонн авиационного керосина ТС-1 в год. Конкретно его употребляют русские воздушно-космические силы.

Кроме того, ночью взрывы раздавались в Тульской области и Новомосковске. По словам местных, громкие взрывы прозвучали примерно в 2:30. Было где-то 6-7 взрывов. Также в Туле слышали пролет БПЛА и работу ПВО.

Новомосковск на карте

В Минобороны РФ заявили, что ночью над Тульской областью было "уничтожено" 7 беспилотников. Пострадавших и повреждений нет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что под российским Омском взорвалась газовая труба. В небо поднялся огненный шар.