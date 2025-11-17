В Днепре слышны взрывы: что известно о налете дронов (обновляется)
В Днепре громко
Поздно вечером 17 ноября россияне атаковали город Днепр ударными БПЛА. В городе слышны взрывы.
Об этом сообщают мониторинговые телеграм-каналы.
23:35 Местные жители отмечают, что россияне бьют ударными БпЛА почти вплотную к многоэтажкам.
23:30 В сети показали, как люди вынужденно прятались от опасности в помещении вокзала.
23:26 В сети показали одно из попаданий "шахедов".
23:20 Местные каналы сообщали, что в городе раздалось более 20 взрывов.
23:11 Есть сбитие вражеского дрона.
23:11 В ОВА сообщили, что из-за атаки беспилотников возникли пожары в Днепре и районе. Детали выясняются.
23:08 Паблики пишут, что в некоторых районах города очень сильно скачет напряжение.
22:57 Местные каналы информируют о "шахедах", которые летят очень низко над домами.
22:56 В сети сообщают о попадании одного из БПЛА по гражданской инфраструктуре.
22:37 И.о. главы Днепропетровской областной администрации Владислав Гайваненко отметил, что Днепр находится под массированной атакой вражеских шахедов. Он посоветовал находиться в безопасных местах для отбоя тревоги.
Новость обновляется…