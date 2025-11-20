Потужні вибухи та пожежа. Де в Росії було гучно та що атакували дрони (фото, відео)

Зафіксовано займання на території підприємства

Вночі в Росії прогриміли потужні вибухи. Дрони атакували Рязанську та Тульську області. Під ударом опинився не тільки нафтопереробний завод (НПЗ).

Що треба знати:

Після 2:00 в Рязані та Новомосковську прозвучали потужні вибухи

Влада РФ заявляла про "успішну роботу" протиповітряної оборони (ППО)

Над аеродромом Дягілєво оголошували дронову небезпеку

За даними росЗМІ, в ніч на 20 листопада в Рязані прогриміло понад 10 вибухів. В області працювала ППО. В місті та над аеродромом Дягілєво оголошували дронову небезпеку. Після другої години ночі місцеві пабліки з посиланням на підписників почали писати про гучні вибухи.

Пожежа в Рязані

Місцеві кажуть, що невідомі дрони атакували нафтопереробний завод у Рязані. Відомо, що через падіння уламків БПЛА сталося займання на території одного підприємства. Постраждалих внаслідок атаки немає.

Рязань на карті

Зауважимо, що рязанський НПЗ виробляє бензини, дизель, скраплений газ та близько 840 тисяч тонн авіаційного гасу ТС-1 на рік. Саме його використовують російські повітряно-космічні сили.

Окрім того, вночі вибухи лунали в Тульську області та у Новомосковську. За словами місцевих гучні вибухи прозвучали приблизно о 2:30. Було десь 6-7 вибухів. Також в Тулі чули проліт БПЛА та роботу ППО.

Новомосковськ на карті

В Міноборони РФ заявили, що вночі над Тульською областю було "знищено" 7 безпілотників. Постраждалих та пошкоджень немає.

Раніше "Телеграф" розповідав, що під російським Омськом вибухнула газова труба. В небо здійнялася вогняна куля.