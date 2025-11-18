Укр

Под российским Омском взорвалась газовая труба. В небо поднялся огненный шар (видео)

Елена Руденко
Читати українською
Пожар после взрыва Новость обновлена 18 ноября 2025, 06:45
Пожар после взрыва. Фото Коллаж "Телеграф"

По предварительным данным, произошла авария на подземном участке магистрального газопровода

Ранним утром во вторник, 18 ноября, в пригороде российского города Омск взорвалась газовая труба. После взрыва начался мощный пожар.

Что нужно знать:

  • Под Омском около 5 часов утра раздался мощный взрыв на газовой трубе
  • После взрыва возникло сильное возгорание
  • Сначала местные власти заявили, что произошла утечка газа, позже — что произошла авария

Как сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко, по предварительным данным, произошла утечка газа из газопровода. Точная причина взрыва устанавливается. Инцидент произошел в районе поселка Ростовка Омского района. По данным чиновника, пострадавших нет.

Позже Хоценко написал, что возгорание трубы стало следствием аварии, произошедшей на подземном участке магистрального газопровода-отвода. Местные жители сообщили, что в воздухе ощущается химический запах. На месте работают 18 пожарных и 4 единицы техники.

В сети появились видео момента взрыва и пылающей трубы. На мгновение стало светло, как днем. Шар огня поднимается высоко в небо.

Как сообщал "Телеграф", в ночь 15 ноября раздались взрывы в российской Рязани. После атаки беспилотников в районе местного НПЗ возник пожар.

#Газ #Россия #Взрыв