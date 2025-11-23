Есть бизнес в Крыму и недвижимость в Москве: что известно сейчас о Цареве и за что он живет в России

Путинист зарабатывает кровавые рубли на аннексированных Россией территориях Украины

Олег Царев — один из самых известных украинских политиков, который после революции Достоинства сбежал в Россию и открыто встал на сторону Кремля. После событий Майдана он поддержал "Русскую весну", появлялся в пропагандистских эфирах и полностью принял российскую политическую "повестку дня". Теперь он наслаждается роскошной жизнью в РФ и строит бизнес на оккупированных украинских территориях.

Что следует знать

Олег Царев — украинский пророссийский политик, ставший рупором Кремля и с 2014 года живет в России

Он потерял украинское гражданство в 2025 году

В РФ он имеет собственный бизнес и чувствует себя прекрасно, пока его родной Днепр обстреливают ежедневно россияне

Бизнес в Крыму

Переехав в РФ, Царев стал строить там бизнес. Вместе с женой он владеет санаторием в Ялте — "Санаторий Кирова". Заведение позиционируется как премиальный курорт Kirov Health & Resort. Несмотря на достаточно высокие цены, санаторий пользуется стабильным спросом, ведь регулярно получает госзаказы от российской "верхушки". Там отдыхают работники разных государственных служб из российских регионов, что обеспечивает немалые доходы – более 115 тыс. рублей в месяц.

Олег Царев

По данным российских финотчетов, только в 2024 году заведение заработало 92 миллиона рублей. Номера хоть и стоят дорого (более 5 тыс. рублей за стандартный номер), выглядят, мягко говоря, так себе.

Стандартный номер в санатории Царева

Зарплаты и подработка на росТБ

Кроме бизнеса, Царев продолжает появляться в медиапространстве пропагандистских телеканалов, где иногда получает гонорары и премии. Так он обеспечивает для себя дополнительный доход и присутствие в политическом инфополе РФ.

Олег Царев

У Царева есть и недвижимость в столице России — в одном из пафосных жилых комплексов почти в центре Москвы, в десяти минутах ходьбы от Кремля — ЖК "Итальянский квартал". Там квартира Царева оценивается более чем в 300 миллионов рублей.

Утрата украинского гражданства

В 2025 году президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении Олега Царева гражданства. Политик традиционно назвал это "политической расправой", заявив, что "всегда работал за союз Украины с Россией".

Олег Царев

Деятельность на оккупированных территориях

Во время полномасштабной войны Царев регулярно посещал временно оккупированные территории Украины. Он появлялся в Мелитополе и Херсоне после их оккупации. Согласно украинскому законодательству, это сотрудничество с оккупационными властями и подпадает под статью о коллаборационизме.

