Россия пригрозила ударами по Киеву: как отреагировали иностранные посольства

Москва рекомендовала иностранным миссиям эвакуировать персонал из столицы

Посольства ряда западных государств и Китая в Киеве не отреагировали публично на угрозы России нанести удар "по центрам принятия решений" в столице Украины в случае атак на парад 9 мая в Москве.

Что нужно знать:

Посольства ряда стран не заявили об эвакуации из Киева

Москва разослала иностранным миссиям ноту об ударах "по центрам принятия решений" в Украине

Политолог назвал угрозы РФ "гибридным ударом по Западу"

В частности, "Телеграф" проверил страницы в соцсетях и сайты дипломатических представительств США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Швеции, Нидерландов, Венгрии, Словакии и Китая. По состоянию на утро 7 мая посольства не обнародовали официальные заявления по поводу российских угроз, а также не сообщали об эвакуации персонала из Киева.

В то же время, посольство Франции разместило сообщение напоминания об отступлении российских войск в апреле. "Кремлю давно пора осознать свое поражение и положить конец этой неоправданной и разрушительной захватнической войне", — говорится в сообщении.

Сообщение на странице посольства Франции в фейсбуке/ Скриншот

Ранее МИД России направил иностранным посольствам и международным организациям ноту с предупреждением о возможном ударе по Киеву в случае атак в дни празднования 9 мая. В документе дипломатическим миссиям рекомендуют "обеспечить заблаговременную эвакуацию из города персонала дипломатических и других представительств, а также граждан".

В ноте также говорится, что "если Киев реализует преступные планы в дни празднования победы, удар нанесут, в частности, по центрам принятия решений". В МИД России утверждают, что предупреждение следует воспринимать "серьезно".

Политолог и экс нардеп Виктор Уколов назвал это предупреждение, которое также звучало от пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой, "гибридным ударом по Западу в войне против Украины". "Любая попытка эвакуации дипломатических сотрудников из Киева, во-первых, продемонстрирует страх Запада перед Россией. Во-вторых, покажет, что в критических ситуациях Запад всегда будет спасать в первую очередь себя. В-третьих, может спровоцировать панику среди киевлян. В результате это станет важной тактической победой Путина, и шантаж ядерным оружием будет продолжаться", — объясняет он и подчеркивает, что даже частичное выполнение требований только поощряет шантажиста.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия регулярно использует ядерные и ракетные угрозы как элемент политического и психологического давления. Однако, по мнению экспертов, риск применения Россией ядерного оружия минимален, ведь для этого три причины, среди которых — позиция Китая.