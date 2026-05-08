Война длилась 6 лет

Уже долгое время постсоветские страны завершения Второй мировой войны празднуют 9 мая. В Украине День победы и примирения 8 мая, однако и эта дата фактически неправильная.

Как говорит историк и методист Украинского института развития образования Сергей Берендеев, передает "Киев24", Вторая мировая закончилась 2 сентября, а не 8 мая. Ведь капитуляция Германии и Адольфа Гитлера не окончилась настоящим миром.

По словам историка, украинец Кузьма Деревянко поставил точку в войне, подписав акт о капитуляции милитаристской Японии на линкоре "Миссури". Это произошло 2 сентября 1945 года. Именно поэтому Украине следует отмечать победу над нацизмом Гитлера осенью, а не весной.

Вторая мировая война. Иллюстративное изображение

К тому же это развенчивает российский миф о "победе 1941-1945 годов", умалчивающем период 1939-1941 годов. В это время СССР был союзником нацистской Германии. Более того, нелогично праздновать победу 8 или 9 мая, когда фактически война продолжалась еще три месяца.

Для справки

Вторая мировая война официально закончилась 2 сентября 1945 подписанием Акта о капитуляции Японии на борту американского линкора "Миссури". Эта дата считается окончательным завершением боевых действий. В Европе война закончилась раньше – 8 мая 1945 года, после капитуляции нацистской Германии. Практически война длилась более 6 лет — с 1 сентября 1939 г. До 2 сентября 1945 г.

Почему есть расхождение между датами 8 и 9 мая

Официально акт о капитуляции был подписан 8 мая в 23:01 по местному времени. В Москве же, например, на тот момент уже было 01:01. Киев в тот период находился в той системе времени, что и большинство Советского Союза, поэтому совпадал с московским временем. Таким образом, в СССР день победы пришелся на 9 мая, хотя по документам — это 8 мая.

