Наважились в останній момент. Які світові лідери приїхали до Путіна на парад (інфографіка)

Тетяна Крутякова
Лідер Росії Новина оновлена 09 травня 2026, 10:19
Лідер Росії. Фото Колаж "Телеграф"

Деякі союзники надіслали привітальну телеграму

У Москву на парад на честь Дня перемоги приїхало чимало гостей, деякі з них наважились буквально в останню мить. Втім, серед них немає щонайменше одного великого союзника Володимира Путіна — лідера КНДР Кім Чен Ина.

Як повідомляють росЗМІ, саме президенти Казахстану та Узбекистану до останнього не могли визначитись чи їхати, чи не їхати в Москву. Ймовірніше, крапку поставило триденне перемир'я Дональда Трампа, яке підтримала Росія та Україна.

Хто приїхав на парад Путіна в Москву

  • Президент Абхазії Бадра Гунба
  • Президент Білорусії Олександр Лукашенко
  • Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв
  • Президент Лаоської Народно-Демократичної Республіки Тхонглун Сісуліт
  • Верховний правитель Малайзії султан Ібрагім
  • Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо
  • Президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв
  • Президент Південної Осетії Алан Гаглоєв
  • Президент Республіки Сербської Сініша Каран
  • Голова Народної скупщини Республіки Сербської Ненад Стевандич
  • Голова партії "Союз незалежних соціал-демократів" Республіки Сербської Мілорад Додік
Хто приїхав на парад в Росію

Путін вже відзначив хоробрість гостей, які не побоялись можливих атак з боку Києва та висловили підтримку Росії.

"Президент Узбекистану, незважаючи на зовнішні сигнали та погрози, все-таки знаходиться тут і завтра разом з нами і з моїми колегами буде присутній на військовому параді", — наголосив лідер РФ.

Втім, ні китайський лідер Сі Цзіньпін, ні північнокорейський Кім Чен Ин так і не наважились відвідати Москву. Щоправда, останній надіслав Путіну вітальну телеграму.

"Пхеньян завжди з Вами та братнім народом Росії. Велика переможна історія Росії продовжуватиметься", — йдеться в повідомленні.

