Наважились в останній момент. Які світові лідери приїхали до Путіна на парад (інфографіка)
Деякі союзники надіслали привітальну телеграму
У Москву на парад на честь Дня перемоги приїхало чимало гостей, деякі з них наважились буквально в останню мить. Втім, серед них немає щонайменше одного великого союзника Володимира Путіна — лідера КНДР Кім Чен Ина.
Як повідомляють росЗМІ, саме президенти Казахстану та Узбекистану до останнього не могли визначитись чи їхати, чи не їхати в Москву. Ймовірніше, крапку поставило триденне перемир'я Дональда Трампа, яке підтримала Росія та Україна.
Хто приїхав на парад Путіна в Москву
- Президент Абхазії Бадра Гунба
- Президент Білорусії Олександр Лукашенко
- Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв
- Президент Лаоської Народно-Демократичної Республіки Тхонглун Сісуліт
- Верховний правитель Малайзії султан Ібрагім
- Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо
- Президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв
- Президент Південної Осетії Алан Гаглоєв
- Президент Республіки Сербської Сініша Каран
- Голова Народної скупщини Республіки Сербської Ненад Стевандич
- Голова партії "Союз незалежних соціал-демократів" Республіки Сербської Мілорад Додік
Путін вже відзначив хоробрість гостей, які не побоялись можливих атак з боку Києва та висловили підтримку Росії.
"Президент Узбекистану, незважаючи на зовнішні сигнали та погрози, все-таки знаходиться тут і завтра разом з нами і з моїми колегами буде присутній на військовому параді", — наголосив лідер РФ.
Втім, ні китайський лідер Сі Цзіньпін, ні північнокорейський Кім Чен Ин так і не наважились відвідати Москву. Щоправда, останній надіслав Путіну вітальну телеграму.
"Пхеньян завжди з Вами та братнім народом Росії. Велика переможна історія Росії продовжуватиметься", — йдеться в повідомленні.
