Наважились в останній момент. Які світові лідери приїхали до Путіна на парад (інфографіка)

Деякі союзники надіслали привітальну телеграму

У Москву на парад на честь Дня перемоги приїхало чимало гостей, деякі з них наважились буквально в останню мить. Втім, серед них немає щонайменше одного великого союзника Володимира Путіна — лідера КНДР Кім Чен Ина.

Як повідомляють росЗМІ, саме президенти Казахстану та Узбекистану до останнього не могли визначитись чи їхати, чи не їхати в Москву. Ймовірніше, крапку поставило триденне перемир'я Дональда Трампа, яке підтримала Росія та Україна.

Хто приїхав на парад Путіна в Москву

Президент Абхазії Бадра Гунба

Президент Білорусії Олександр Лукашенко

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв

Президент Лаоської Народно-Демократичної Республіки Тхонглун Сісуліт

Верховний правитель Малайзії султан Ібрагім

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо

Президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв

Президент Південної Осетії Алан Гаглоєв

Президент Республіки Сербської Сініша Каран

Голова Народної скупщини Республіки Сербської Ненад Стевандич

Голова партії "Союз незалежних соціал-демократів" Республіки Сербської Мілорад Додік

Путін вже відзначив хоробрість гостей, які не побоялись можливих атак з боку Києва та висловили підтримку Росії.

"Президент Узбекистану, незважаючи на зовнішні сигнали та погрози, все-таки знаходиться тут і завтра разом з нами і з моїми колегами буде присутній на військовому параді", — наголосив лідер РФ.

Втім, ні китайський лідер Сі Цзіньпін, ні північнокорейський Кім Чен Ин так і не наважились відвідати Москву. Щоправда, останній надіслав Путіну вітальну телеграму.

"Пхеньян завжди з Вами та братнім народом Росії. Велика переможна історія Росії продовжуватиметься", — йдеться в повідомленні.

