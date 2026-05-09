Путин едва ходит? Во время парада в Москве заметили странную вещь (видео)

Торжественное событие на Красной площади длилось менее часа

Парад в Москве на 9 мая обычно заканчивается тем, что российский лидер Владимир Путин возлагает цветы к могиле неизвестного солдата. Однако в этом году заметили странную деталь.

Как видно из опубликованных в сети видео, Путин эти пару метров Красной площади проехал в бронированном авто, а не прошел пешком. Хотя в 2025 году он решился на это.

Правда, тогда его окружала большая группа охранников. Однако в 2026 году почему-то лидер России решил не идти, а проехать в авто. При этом могила неизвестного солдата у стен Кремля всего в нескольких метрах от места, где Путин сидел во время парада.

Такое поведение российского лидера вызывает множество вопросов и догадок. Ведь есть вероятность, что глава Кремля просто испугался, поэтому решил даже пару метров проехать в бронированном автомобиле. При этом сам парад проходил почти в закрытом формате, даже среди журналистов были только те, кого утвердила Москва.

Впрочем, учитывая возраст Путина (73 года), нельзя исключать возможность, что здоровье его подвело. Ведь причиной отказа от прогулки по Красной площади может быть то, что лидеру России уже трудно ходить. Тем более он довольно часто пытается маскировать свои проблемы со здоровьем, а хромая или медленная походка вызвала бы ряд новых сплетен и суждений.

Выходит, что точно, почему Путин нарушил свою многолетнюю традицию, неизвестно. Но этот факт уже зафиксирован.

