Москва пылает. В столице РФ произошел масштабный пожар (фото и видео)

К тушению привлекли пожарный поезд

Рано утром в пятницу, 31 января, столице России Москве вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил здания бывшего машиностроительного завода им. Чернышева и общежитие.

Как сообщают росСМИ, пожар начался в Сходненском тупике в зданиях завода, а потом перекинулся на хостел, который расположен рядом. Оттуда эвакуировали 350 человек. Огонь охватил 2 тысячи квадратных метров площади.

До прибытия пожарных из общежития вышли 300 жителей. Огонь тушат 130 специалистов и 37 единиц техники, также привлечен пожарный поезд. Причины возгорания не сообщаются.

Как сообщал "Телеграф", 10 января в Ленинградской области России вспыхнул масштабный пожар в промзоне города Гатчина, расположенном в 42 километрах от города Санкт-Петербург. До этого местные жители слышали взрывы.

Также мы рассказывали, что в Турции 21 января произошел масштабный пожар в гостинице на горнолыжном курорте Kartalkaya Ski Center. Погибли не менее 76 человек. Пожар тушили более десяти часов. Выжившие рассказали, что во время пожара не сработала сигнализация, а потому многие постояльцы даже не поняли что произошло. Некоторые из них отмечают, что заподозрили неладное лишь когда услышали крики.