Выйдет ли у Путина создать копию Северной Кореи: Кулеба указал на важный нюанс

После начала полномасштабного вторжения российский диктатор сблизился с Ким Чен Ыном

Глава России Владимир Путин не превратит РФ в КНДР, потому что страны кардинально отличаются размерами. Для такого большого государства как Россия система Северной Кореи нереалистична.

Таким мнением экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поделился в эфире собственного Youtube-канала.

"Он не выберет этот путь. Эта модель не работает для такой большой страны как Россия. На таком размере это не рабочая история", – сказал он.

Дмитрий Кулеба. Фото: Getty Images

Следует отметить, что общая площадь Северной Кореи составляет 120 540 кв. км, в то же время площадь Российской Федерации составляет 17 098 246 кв. км. Разница между этими государствами составляет более 140 раз.

Вместе с тем в РФ сегодня проживает около 145,5 миллиона человек, а население КНДР насчитывает около 26,6 миллиона человек.

Отношения между РФ и КНДР

В 2024 году Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, предусматривающий взаимную помощь в случае агрессии против одной из сторон, а также расширение военного, экономического и технологического сотрудничества.

По данным западных исследований и международных мониторинговых групп, КНДР продолжает поставлять оружие России, хотя темпы поставок в 2026 году снизились. Последние сообщения о них появлялись в январе, когда спутниковые снимки зафиксировали заход российского судна в порт Расон в КНДР, который связывается с перевозкой вооружения.

Осенью 2024 года КНДР перебросила в Россию первые подразделения для участия в боях в Курской области. По данным ГУР Украины, всего речь шла о 12 тысячах военных.

Северокорейские солдаты участвовали в штурмах, артиллерийских ударах, аэроразведке и разминировании территорий после боев.

Напомним, 9 мая по Красной площади промаршировали военные КНДР, участвовавшие в войне России против Украины на территории Курской области РФ.