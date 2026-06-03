Делали похожими на Путина? Роботы стали посмешищем на важном форуме в России (видео)

Работы неспособны выполнить даже простые задачи

В российском Санкт-Петербурге, который ночью массированно атаковали дроны, проходит первый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Посетителей встречают роботы-гуманоиды Unitree Robotics в костюмах клерка и балерины, кроме вида это "технологическое чудо" поражает странным поведением и схожестью с главой РФ Владимиром Путиным.

Работы, видео которых появились в сети, запрограммированы говорить по-русски и убеждают, что "ищут счастья". При этом им можно задавать вопросы, но только после согласования с охраной.

Однако они очень сильно "тормозят". Работы не могут выполнить даже простые задачи — не отвечают на вопросы, не дают посетителям руку для приветствия. Также у "работа-кладовщика" все падает из рук.

В Украине смеются над этой неудачной попыткой поразить техническим прогрессом. Заметили, что походка роботов похожа на странную походку Путина - вперевалку.

На Путинском форуме гостей встречают китайские работы

Производитель неуклюжих роботов – ведущая китайская робототехническая компания Unitree Robotics. Она специализируется на разработке, производстве и продаже похожих на человека гуманоидных роботов и высокотехнологичных четвероногих роботов.

Компания внедряет инновации в области высокопроизводительных электроприводов, систем навигации и искусственного интеллекта. Unitree удалось значительно снизить стоимость производства роботехники, задача компании – массовое внедрение роботов в повседневную жизнь людей.

В сети смеются над нелепостью роботов на ПМЭФ

Шутят, что робот-девочка похож на российскую балерину Анастасию Волочкову, а ее партнер – на футболиста из гаража. Также советуют россиянам освятить их святой водой, потому что технологии не впечатляют. Смеются, что на ПМЭФ также были представлены украинские дроны, но есть нюанс, намекая на результативную ночную работу наших беспилотников в Санкт-Петербурге.

Вот некоторые из комментариев:

Они пробовали роботов повести на акафист в церковь святой Матрены и освятить их святой водой? Потому что что-то не поражают технологии…

Робот китайский и не понимающий русский язык

Волочкова и футболист из гаража

На выставке дронов ПМЭФ также были представлены украинские дроны, но есть нюанс

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на 3 июня украинские дроны посетили Кронштадт в Санкт-Петербурге, одну из баз Балтийского флота России. Был поражен корвет "Бойкий", носитель ракет.