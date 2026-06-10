В Крыму прилетело в знаменитую панораму: какой она была и действительно ли это трагедия

Полотно было фактически уничтожено во время Второй мировой войны, а затем создано заново

Во временно оккупированном Крыму было значительно повреждено здание панорамы — символа Севастополя. Россияне поспешили обвинить Украину, якобы та дроном ударила по зданию, но есть и противоположная версия — о вине российской ПВО.

Информация о пожаре в панораме появилась в соцсетях утром 10 июня. После того, как в городе прогремели взрывы, символ города был охвачен пламенем и якобы практически уничтожен.

Российские пропагандисты попытались обвинить в инциденте Украину, якобы ее дрон "целенаправлено" ударил по панораме. Так называемый "губернатор" Севастополя в своем Telegram-канале заявил, что по зданию был прилет БПЛА самолётного типа.

Пост пропагандиста и якобы "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева

В то же время ситуацию прокомментировал украинский блогер и журналист Алексей Копытько на своей странице в Facebook. По его словам, инцидент произошел в результате работы российской ПВО. По их вине дрон упал именно на известное здание.

"Тупость росПВО не знает ни границ, ни дна. Они приземлили дрон на здание с панорамой обороны Севастополя. Если полотно пострадало — это трагедия", — пишет он.

Панорама "Оборона Севастополя"

Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников говорит, что сейчас кто-то будет воспринимать ситуацию, как утрату культурного наследия, а кто-то — как повод для злорадства. Но, по его словам, дело совсем в другом.

"Этого полотна европейской батальной живописи, созданной группой немецких художников под руководством француза Франца Рубо в Мюнхене, не существует с 1942 года. Оно погибло после немецкого удара по созданному немецким инженером зданию музея. И после Второй мировой войны русские художники просто нарисовали новое полотно – "лучше прежнего". Никакой художественной ценности на самом деле не имеет. Ценность чисто историческая: оно напоминает о попытках императорской семьи исказить события вокруг поражения Российской империи в Крымской войне. Если россиянам так хочется продолжать соблюдать исторические мифы — они могут создать еще один новодел, никто им не мешает. Только лучше хранить его не на оккупированных территориях", — объясняет Портников.

Он добавил, что Франц Рубо по заказу императорской семьи создал еще одну известную панораму – Бородинского сражения. Ее уничтожили после Октябрьского переворота.

"Так что то, что видят посетители московского музея, — тоже новодел, не имеющий никакой художественной ценности. Та же участь постигла и другую панораму Рубо — о штурме одного из аулов на Кавказе. Она погибла во время наводнения в Петербурге, и никто ее уже не восстанавливал. И это урок для всех иностранцев на русской службе. Россияне не только проигрывают баталии — они не способны даже сохранить красивые мистификации, которые вы создаете для них. И заставляют посетителей панорамных музеев смотреть на подделки, зачем-то подписанные вашими фамилиями", — подытожил Портников.

Известный Telegram-канал "Крымский ветер" также отмечает, что вина за ситуацию лежит полностью на работе российской ПВО.

Пост из Telegram-канала "Крімский ветер"

Панорама "Оборона Севастополя"

Панорама была создана Францем Рубо в начале ХХ века. В ходе Второй мировой войны полотно было фактически уничтожено и создано заново советскими реставраторами.

Панорама "Оборона Севастополя"

Автор панорамы Франц Алексеевич Рубо положил в основу произведения самый яркий эпизод севастопольской эпопеи — бой на Малаховом кургане 6 июня 1855 года. Работу над панорамой художник начал в 1901 году. Приехав в Севастополь, он изучал исторические документы, знакомился с местами боев, беседовал с участниками и очевидцами событий, а затем создал эскиз картины.

Панорама "Оборона Севастополя"

Фрагмент панорамы

Огромное живописное полотно (14 м×115 м) писалось в Мюнхене с помощью художников Шенхена, Мерте, Фроша и 20 студентов Баварской академии искусств. Одновременно велась работа по созданию натурного плана площадью 900 м². Летом 1904 года произведение доставили в Севастополь, а 14 мая 1905 года, к 50-летию героической обороны города, панорама была открыта для всеобщего обозрения.

25 июня 1942 года во время бомбардировки и артиллерийских обстрелов в здании панорамы попали немецкие бомбы. Загорелось живописное полотно. Борьба за спасение картины продолжалась около двух часов. Тогда удалось спасти 86 отдельных частей картины. Ночью 27 июня уцелевшие фрагменты произведения были загружены на последний корабль, прорвавшийся в осажденный город — лидер эсминцев "Ташкент".Специальной комиссией было установлено, что спасены две трети картины площадью 1116 м², но состояние полотна исключало возможность его реставрации.

Панорама

Фрагмент панорамы. Фото: krym4you

Фрагмент панорамы. Фото: krym4you

Фрагмент панорамы. Фото: krym4you

Фрагмент панорамы. Фото: krym4you

Фрагмент панорамы. Фото: krym4you

Фрагмент панорамы. Фото: krym4you

Фрагмент панорамы. Фото: krym4you

После окончания войны возрождение панорамы было включено в пятилетний план восстановления и развития народного хозяйства СССР. Советские художники восстанавливали панораму на основании реставрированных фрагментов, фотографий, авторских этюдов, старых буклетов и других сохранившихся документов. Они стремились более полно и правдиво изобразить военную обстановку, в которой происходили действия, верно передать севастопольский пейзаж.

Панорама "Оборона Севастополя"

В обороне Севастополя и Крыма участвовали, в том числе, украинцы.

Отметим, что на фасаде здания панорамы "Оборона Севастополя 1854—1855 гг." установлен бюст Петра Кошки, который был легендарным матросом, участником Крымской войны. Он был рожден в 1828 года в селе Ометинцы Подольской губернии (ныне в Гайсинском районе Винницкой области Украины).

Бюст Петра Кошки

Он участвовал в 18-ти вылазках, кроме того, ходил в стан врага в одиночку. Отличался смелыми, инициативными действиями, храбростью и находчивостью в бою, особенно в разведке и при захвате пленных. Во время одной из вылазок, вооружённый одним только ножом, взял в плен троих французских солдат, во время другой под огнём врага вырыл около самой неприятельской траншеи кощунственно закопанное по пояс в землю тело погибшего сапёра и унёс его на 3-й бастион.

Петр Кошка

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