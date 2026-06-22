На Россию обрушилась Божья кара? Мощное торнадо проносится над Уралом (зрелищные кадры)

Стихия снесла заправку и повредила больницу

В понедельник, 22 июня, мощнейший ураган прошёлся по Свердловской области (РФ). Стихия срывала крыши, ломала деревья и обрывала линии электропередач. Есть пострадавшие.

Соответствующие фото и видео публикуют российские Telegram-каналы. Сейчас смерч продолжает двигаться в направлении Нижнего Тагила – второго по величине города в области после Екатеринбурга.

Торнадо повредил около 40 кровель, упали 25 деревьев и 9 опор ЛЭП. Без электричества остались более 4 тысяч частных домов.

Сломанные деревья падали на автомобили, сминая крыши. Пострадали десятки машин.

Ураган снес АЗС в Кушве, а так же повредил хирургический корпус центральной районной больницы.

Четыре человека госпитализированы с серьезными переломами. Были и другие пострадавшие, однако после осмотра врачи отпустили их домой — травмы оказались лёгкими.

Для местных жителей в Кушве уже открыли пункт временного размещения.

Последствия торнадо в Свердловской области РФ

Последствия торнадо в России

Ранее у побережья оккупированного Крыма была зафиксирована серия землетрясений. Два из них ощущались в Севастополе.