"Лавочку" не прикроют. Почему Россия продолжает мобилизовать заключенных

Для подписания контрактов используют хитрость

Россия продолжает мобилизовать в армию заключенных, которые охотно и не очень подписывают контракты. Однако возникает вопрос: пересохнет ли когда-нибудь этот ручеек.

Ответ на это "Телеграфу" дал Иван Чувиляев, пресс-аташе проекта "Идите лесом", который помогает российским военнообязанным уклоняться от мобилизации или дезертировать из армии. Подробнее читайте в материале "Путину не нужно объявлять мобилизацию, — интервью с правозащитником о том, как россияне идут на войну и что изменится ".

По его словам, технически ручеек людей из СИЗО или тюрьмы к фронту пересохнуть не может. Ведь 90% заключенных — это люди, на которых заведены дела по статье 228 (Статья 228 УК РФ устанавливает ответственность за приобретение и хранение наркотических средств, — ред.).

"Это "народная" статья. Она предусматривает любой срок, вплоть до пожизненного. И там человека можно намотать вообще на все, что угодно. А главное — возбудить дело по этой статье, абсолютно просто", — говорит Чупиляев.

Он объясняет: "Довольно просто идти по улице, неудачно пройти мимо ментов — они тебе толкают в карман пакетик с четко нужным и взвешенным заранее объемом веществ и говорят: "О, а что это у вас здесь?" И дальше раскручивают историю, что вы являетесь Пабло Эскобар. Поэтому этот ручей не может пересохнуть. Они могут по желанию хоть полстраны отправить на нары по этой статье, а могут и всю страну".

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда ждать массированного удара по Украине и действительно ли Москва ищет поводы для атак.