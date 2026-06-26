Смертную казнь хотят ввести в России: все из-за войны

В последний раз фатальный приговор был приведен в исполнение в 1996 году

В Госдуму России внесен законопроект о возвращении смертной казни. Речь идет о наказании для лиц, совершивших коррупционные преступления, связанные с оборонным комплексом и безопасностью страны.

Авторы инициативы предлагают дополнить Уголовный кодекс новым составом преступления, фактически приравняв масштабные коррупционные схемы в сфере обороны к государственной измене и шпионажу.

"За такие преступления предусмотрено наказание вплоть до смертной казни. Это требование времени, тех суровых реалий в которых мы живем, тех вызовов, с которыми сегодня сталкивается страна. Когда деньги воруют при строительстве оборонительных сооружений, военных объектов, при производстве оружия и боеприпасов, при поставках в армии — это не хищение, а измена Родине. На совести подобных мерзавцев — хотя совести у них, конечно, нет — гибель наших военных и мирных жителей. Их не наказывать нужно, а карать и карать беспощадно", — заявил депутат Госдумы Сергей Миронов в Екатеринбурге.

Законопроект о возвращении смертной казни

Законопроект о возвращении смертной казни

Согласно опубликованному документу, суть предложения заключается в том, что если человек совершил действия, которые сильно вредят государству и армии и из-за этого пострадала безопасность страны, или ухудшилась оборона, или были тяжёлые последствия для людей, тогда это можно приравнять к самым тяжёлым преступлениям и приравнять к смертной казни.

В пример приводится Таилайнд, КНР и Вьетнам, где предусмотрена высшая мера наказания за масштабную коррупцию. К примеру, в 2024 году в Китае казнили бывшего секретаря рабочего комитета Коммунистической партии республики в зоне экономического и технологического развития города Хух-Хото на севере страны Ли Цзяньпина по приговору за взятки и хищение средств.

Смертной казни в России нет

Высшая мера наказания в России не применяется с 1996 года. С тех пор действует мораторий на смертную казнь, то есть неисполнение приговоров к расстрелу.

В тот период Россия обязалась привести законодательство к европейским стандартам прав человека. Одним из условий было прекращение применения смертной казни.

В 1999 году суд запретил назначение смертной казни, пока не будет обеспечено право на суд присяжных во всех регионах. В 2009 году мораторий подтвердили еще раз.

Последняя официальная смертная казнь в России была приведена в исполнение 2 августа 1996 года. Казнён был серийный убийца Сергей Головкин (Фишер).

Смертная казнь в России - что об этом известно. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как россияне казнили пленных защитников Украины в Донецкой области.