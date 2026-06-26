Смертну кару хочуть запровадити в Росії: все через війну

Востаннє фатальний вирок був виконаний у 1996 році

До Держдуми Росії внесено законопроєкт про повернення смертної кари. Йдеться про покарання для осіб, які вчинили корупційні злочини, пов’язані з оборонним комплексом та безпекою країни.

Автори ініціативи пропонують доповнити Кримінальний кодекс новим складом злочину, фактично прирівнявши масштабні корупційні схеми у сфері оборони до державної зради та шпигунства.

"За такі злочини передбачено покарання аж до страти. Це вимога часу, тих суворих реалій у яких ми живемо, тих викликів, з якими сьогодні стикається країна. Коли гроші крадуть при будівництві оборонних споруд, військових об'єктів, при виробництві зброї та боєприпасів, при постачанні до армій — це не розкрадання, а зрада батьківщині. На совісті подібних мерзотників — хоч совісті вони, звичайно, не мають — загибель наших військових і мирних жителів. Їх треба карати і карати нещадно", — заявив депутат Держдуми Сергій Миронов у Єкатеринбурзі.

Законопроєкт про повернення смертної кари

Законопроект про повернення смертної кари

Згідно з опублікованим документом, суть пропозиції полягає в тому, що якщо людина вчинила дії, які сильно шкодять державі та армії і через це постраждала безпека країни, або погіршилася оборона, або були важкі наслідки для людей, тоді це можна прирівняти до найважчих злочинів і прирівняти до страти.

У приклад приведено Таїлайнд, КНР і В’єтнам, де передбачено найвищий захід покарання за масштабну корупцію. Наприклад, у 2024 році в Китаї стратили колишнього секретаря робітничого комітету Комуністичної партії республіки в зоні економічного та технологічного розвитку міста Хух-Хото на півночі країни Лі Цзяньпіна за вироком за хабарі та розкрадання коштів.

Смертної кари у Росії немає

Вища міра покарання у Росії застосовується з 1996 року. З того часу діє мораторій на страту, тобто невиконання вироків до розстрілу.

У той час Росія зобов’язалася привести законодавство до європейських стандартів прав людини. Однією з умов було припинення застосування страти.

1999 року суд заборонив призначення смертної кари, доки не буде забезпечено право на суд присяжних у всіх регіонах. 2009 року мораторій підтвердили ще раз.

Остання офіційна смертна кара в Росії була виконана 2 серпня 1996 року. Страчений був серійний вбивця Сергій Головкін (Фішер).

Смертна кара в Росії — що про це відомо. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як росіяни стратили полонених захисників України у Донецькій області.