Укр

Дефицит бензина накроет Москву? Что известно об атаке на НПЗ в российской столице (фото, видео)

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Москва Новость обновлена 16 июня 2026, 09:05
Москва. Фото Коллаж, "Телеграф"

Местные власти уже рассказывают об "успехах работы" ПВО

С утра во вторник, 16 июня, в Москве раздались мощные взрывы. В небе зафиксированы десятки дронов. Есть попадание.

Об этом пишут росСМИ. Отмечается, что, несмотря на летающую над российской столицей БПЛА и атаку, в городе так и не объявили воздушную тревогу.

Известно, что дроны попали в один из самых больших НПЗ Москвы. В сети уже показали фото большого воспламенения и образовавшегося в результате этого столба дыма. Кроме того, на фоне воздушной опасности в Капотне, район Москвы, на НПЗ начали сбрасывать давление.

По данным Exilenova+, в результате атаки загорелось "сердце" НПЗ — ЭЛОУ АВТ-6.

Последствия атаки на НПЗ в Москве
Последствия атаки на НПЗ в Москве
Последствия атаки на НПЗ в Москве
Последствия атаки на НПЗ в Москве
Пожар после атаки дронов в Москве
Пожар после атаки дронов в Москве
Пожар после атаки дронов в Москве
Пожар после атаки дронов в Москве

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, Москву массированно атаковали дроны. Силы ПВО якобы сбили более 60 дронов. В Минобороны РФ добавили, что за ночь над Россией было "сбито" 172 дрона.

Интересно, что попадание и воспламенение в столице России пока власти не комментируют. Россияне уже переживают, что атаки на московские НПЗ могут привести к дефициту бензина, как в Крыму и некоторых городах России.

Как выглядит Москва после атаки дронов
Как выглядит Москва после атаки дронов
Как выглядит Москва после атаки дронов
Как выглядит Москва после атаки дронов

Добавим, что Московский НПЗ – это ключевое предприятие нефтеперерабатывающей отрасли РФ, расположенное в районе Капотня (г. Москва). Завод обеспечивает около 35% рынка топлива Москвы, поставляя 40% бензина и 50% дизельного топлива региону, а также топливо для столичных аэропортов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно в Иркутской области России упал стратегический бомбардировщик Ту-22МЗ. Именно эти самолеты используют россияне для нанесения ударов по Украине ракетами Х-22/Х-32, кроме того, эти самолеты могут сбрасывать мощные авиабомбы и быть носителями аэробалистических ракет "Кинжал".

Теги:
#Москва #НПЗ #Атака #Война с РФ