Дефицит бензина накроет Москву? Что известно об атаке на НПЗ в российской столице (фото, видео)

Местные власти уже рассказывают об "успехах работы" ПВО

С утра во вторник, 16 июня, в Москве раздались мощные взрывы. В небе зафиксированы десятки дронов. Есть попадание.

Об этом пишут росСМИ. Отмечается, что, несмотря на летающую над российской столицей БПЛА и атаку, в городе так и не объявили воздушную тревогу.

Известно, что дроны попали в один из самых больших НПЗ Москвы. В сети уже показали фото большого воспламенения и образовавшегося в результате этого столба дыма. Кроме того, на фоне воздушной опасности в Капотне, район Москвы, на НПЗ начали сбрасывать давление.

По данным Exilenova+, в результате атаки загорелось "сердце" НПЗ — ЭЛОУ АВТ-6.

Последствия атаки на НПЗ в Москве

Последствия атаки на НПЗ в Москве

Пожар после атаки дронов в Москве

Пожар после атаки дронов в Москве

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, Москву массированно атаковали дроны. Силы ПВО якобы сбили более 60 дронов. В Минобороны РФ добавили, что за ночь над Россией было "сбито" 172 дрона.

Интересно, что попадание и воспламенение в столице России пока власти не комментируют. Россияне уже переживают, что атаки на московские НПЗ могут привести к дефициту бензина, как в Крыму и некоторых городах России.

Как выглядит Москва после атаки дронов

Как выглядит Москва после атаки дронов

Добавим, что Московский НПЗ – это ключевое предприятие нефтеперерабатывающей отрасли РФ, расположенное в районе Капотня (г. Москва). Завод обеспечивает около 35% рынка топлива Москвы, поставляя 40% бензина и 50% дизельного топлива региону, а также топливо для столичных аэропортов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно в Иркутской области России упал стратегический бомбардировщик Ту-22МЗ. Именно эти самолеты используют россияне для нанесения ударов по Украине ракетами Х-22/Х-32, кроме того, эти самолеты могут сбрасывать мощные авиабомбы и быть носителями аэробалистических ракет "Кинжал".