Появились новые видео полета крышки резервуара Московского НПЗ

Многотонную конструкцию подняло как пушинку

Появились новые видеоэпического подрыва Московского нефтеперерабатывающего завода украинскими беспилотниками. Хорошо виден полет знаменитой крышки от резервуара.

Новые кадры публикует Telegram-канал Exilenova+. Видно, как столб огня и дыма легко поднял крышку в воздух.

Атака на Москву 18 июня – что известно

Украинские дроны атаковали Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) – одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в РФ. Он расположен на юго-востоке города в районе Капотня и считается одним из ключевых объектов, обеспечивающих поставку топлива в Москву и Московскую область. Завод обеспечивает до 40-50% потребностей московского региона в бензине и дизельном топливе.

После попадания одной из дронов по НПЗ произошел взрыв топливного резервуара и его крышка подлетела вверх. Момент запечатлели на фото и видео. По оценкам искусственного интеллекта, высота, на которую подлетела многотонная крышка – 180–200 метров.

Как рассказывал "Телеграф", украинцы наделали ярких мемов об ударах по НПЗ в Москве. Проводят ироническую аналогию между пожаром, возникшим 18 июня и событиями 1812 года, когда Москва пылала во время захвата города войском Наполеона Бонапарта.