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Секретный флагман флота Путина был замечен в Средиземном море: куда следует (карта)

Автор
Мария Назарова
Дата публикации
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Автор
Яхта "Виктория" Новость обновлена 30 июня 2026, 23:40
Яхта "Виктория". Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Судном регулярно пользуется любовница главы Кремля Алина Кабаева

Яхта Victoria, принадлежащая президенту России Владимиру Путину, 26 июня вышла из Краснодарского края. 28–29 июня судно находилось на стоянке в Стамбуле, а затем взяло курс на курортный город Бодрум в Эгейском море.

Об этом свидетельствуют данные сервиса MarineTraffic.

Яхта Путина Victoria
Яхта "Виктория" на карте

Супер-яхта Victoria стоимостью около $50 млн, длиной 71 м и шириной 11 м, по данным расследователей, является флагманом черноморской флотилии российского диктатора. Ее существование стало публичным только в конце 2023 года после расследования проекта Dossier Center.

Интересно, что судно заложено еще в 2005 году на судоверфи "Севмаш", специализирующейся прежде всего на строительстве атомных подлодок и было достроено в 2019 году. Для частной яхты это очень необычно.

Формальным владельцем является компания Paer, а управляет судном Fazar-Invest. Обе структуры журналисты связывают с бизнес-империей российского миллиардера Геннадия Тимченко.

Яхта Путина Victoria
Яхта "Виктория". Фото: Yachtbuyer

В конце 2023 года яхта Victoria проходила масштабный ремонт и обслуживание на верфи Desan в Стамбуле. Это вызвало международный скандал, поскольку эта верфь параллельно выполняет заказы для ВМФ Турции, являющейся страной-членом НАТО.

Судном регулярно пользуется любовница главы Кремля Алина Кабаева и ее близкое окружение. На борту "Виктории", которая может вместить 28 человек, есть две мастер-каюты. Известно, что ранее для пассажиров были приобретены нарды за 321 тысячу рублей (3600 долларов), шахматы за 146 тысяч рублей (1700 долларов), пляжные полотенца за 216 тысяч рублей (2400 долларов) и телевизор с подключенным пакетом каналов для детей.

Интерьер яхты Victoria
Интерьер яхты Victoria
Интерьер яхты Victoria
Интерьер яхты Victoria
Интерьер яхты Victoria

Путешествие Victoria совпадает по времени с перемещением другой известной яхты Путина — Graceful, которая под охраной военных кораблей РФ следует из Балтийского моря также в Турцию.

Другая яхта Путина на днях "всплыла" в неожиданном месте

Как сообщало датское издание DR, в ночь на 29 июня супер-яхта Graceful неожиданно "всплыла" у берегов Дании. Ее пунктом назначения был Стамбул.

Примечательно, что яхта Путина шла в сопровождении целого эсминца, а также патрульного катера "Воевода". В статье отмечается, что конвой удалось зафиксировать с помощью спутника. За ним наблюдали катера датских ВМС и немецкой береговой охраны.

Яхта Путина Graceful
Яхта Graceful. Фото — Marinetraffic
Яхта Graceful на карте
Яхта Graceful на карте

О яхте Graceful стало известно в 2022 году благодаря расследованию соратников оппозиционера Алексея Навального. Судно, оцениваемое в 100 миллионов долларов, спустили на воду в 2014 году. Официально неизвестно, кому принадлежит судно, но несколько раз его замечали в Сочи в тот момент, когда в городе находился Владимир Путин. После начала войны США внесли ее под санкции за связь с Путиным. Только за 2022 год на нее потратили 3 млрд рублей.

Ранее мы рассказали, что здание на территории дома отдыха "Ужин", известного как резиденция главы России Владимира Путина на Валдае, было снесено.

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#Карта #Владимир Путин #Яхты #Фото #Виктория