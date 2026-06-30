Секретный флагман флота Путина был замечен в Средиземном море: куда следует (карта)

Судном регулярно пользуется любовница главы Кремля Алина Кабаева

Яхта Victoria, принадлежащая президенту России Владимиру Путину, 26 июня вышла из Краснодарского края. 28–29 июня судно находилось на стоянке в Стамбуле, а затем взяло курс на курортный город Бодрум в Эгейском море.

Об этом свидетельствуют данные сервиса MarineTraffic.

Яхта "Виктория" на карте

Супер-яхта Victoria стоимостью около $50 млн, длиной 71 м и шириной 11 м, по данным расследователей, является флагманом черноморской флотилии российского диктатора. Ее существование стало публичным только в конце 2023 года после расследования проекта Dossier Center.

Интересно, что судно заложено еще в 2005 году на судоверфи "Севмаш", специализирующейся прежде всего на строительстве атомных подлодок и было достроено в 2019 году. Для частной яхты это очень необычно.

Формальным владельцем является компания Paer, а управляет судном Fazar-Invest. Обе структуры журналисты связывают с бизнес-империей российского миллиардера Геннадия Тимченко.

Яхта "Виктория". Фото: Yachtbuyer

В конце 2023 года яхта Victoria проходила масштабный ремонт и обслуживание на верфи Desan в Стамбуле. Это вызвало международный скандал, поскольку эта верфь параллельно выполняет заказы для ВМФ Турции, являющейся страной-членом НАТО.

Судном регулярно пользуется любовница главы Кремля Алина Кабаева и ее близкое окружение. На борту "Виктории", которая может вместить 28 человек, есть две мастер-каюты. Известно, что ранее для пассажиров были приобретены нарды за 321 тысячу рублей (3600 долларов), шахматы за 146 тысяч рублей (1700 долларов), пляжные полотенца за 216 тысяч рублей (2400 долларов) и телевизор с подключенным пакетом каналов для детей.

Интерьер яхты Victoria

Путешествие Victoria совпадает по времени с перемещением другой известной яхты Путина — Graceful, которая под охраной военных кораблей РФ следует из Балтийского моря также в Турцию.

Другая яхта Путина на днях "всплыла" в неожиданном месте

Как сообщало датское издание DR, в ночь на 29 июня супер-яхта Graceful неожиданно "всплыла" у берегов Дании. Ее пунктом назначения был Стамбул.

Примечательно, что яхта Путина шла в сопровождении целого эсминца, а также патрульного катера "Воевода". В статье отмечается, что конвой удалось зафиксировать с помощью спутника. За ним наблюдали катера датских ВМС и немецкой береговой охраны.

Яхта Graceful. Фото — Marinetraffic

Яхта Graceful на карте

О яхте Graceful стало известно в 2022 году благодаря расследованию соратников оппозиционера Алексея Навального. Судно, оцениваемое в 100 миллионов долларов, спустили на воду в 2014 году. Официально неизвестно, кому принадлежит судно, но несколько раз его замечали в Сочи в тот момент, когда в городе находился Владимир Путин. После начала войны США внесли ее под санкции за связь с Путиным. Только за 2022 год на нее потратили 3 млрд рублей.

Ранее мы рассказали, что здание на территории дома отдыха "Ужин", известного как резиденция главы России Владимира Путина на Валдае, было снесено.