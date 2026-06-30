Секретний флагман флоту Путіна помітили у Середземному морі: куди прямує (карта)

Судном регулярно користується коханка очільника Кремля Аліна Кабаєва

Яхта Victoria, яка належить президенту Росії Володимиру Путіну, 26 червня вийшла з Краснодарського краю. 28–29 червня судно перебувало на стоянці в Стамбулі, а потім взяло курс на курортне місто Бодрум в Егейському морі.

Про це свідчать дані сервісу MarineTraffic.

Яхта Victoria на карті

Суперяхта Victoria вартістю близько $50 млн, довжиною 71 м та шириною 11 м, за даними розслідувачів, є флагманом чорноморської флотилії російського диктатора. Її існування стало публічним лише наприкінці 2023 року після розслідування проєкту Dossier Center.

Цікаво, що судно закладено ще у 2005 році на корабельні "Севмаш", яка спеціалізується насамперед на будівництві атомних підводних човнів та було добудовано у 2019 році. Для приватної яхти це дуже незвично.

Формальним власником є компанія Paer, а керує судном Fazar-Invest. Обидві структури журналісти пов'язують із бізнес-імперією російського мільярдера Геннадія Тимченка.

Яхта Victoria. Фото: Yachtbuyer

Наприкінці 2023 року яхта Victoria проходила масштабний ремонт і обслуговування на верфі Desan у Стамбулі. Це викликало міжнародний скандал, оскільки ця корабельня паралельно виконує замовлення для ВМФ Туреччини, яка є країною-членом НАТО.

Судном регулярно користується коханка очільника Кремля Аліна Кабаєва та її близьке оточення. На борту "Вікторії", яка може вмістити 28 осіб, є дві майстер-каюти. Відомо, що раніше для пасажирів були придбані нарди за 321 000 рублів (3600 доларів), шахи за 146 000 рублів (1700 доларів), пляжні рушники за 216 000 рублів (2400 доларів) та телевізор із підключеним пакетом каналів для дітей.

Інтер'єр яхти Victoria

Подорож Victoria збігається в часі з переміщенням іншої відомої яхти Путіна — Graceful, яка під охороною військових кораблів РФ прямує з Балтійського моря також до Туреччини.

Інша яхта Путіна днями "вспливла" в несподіваному місці

Як повідомляло данське видання DR, у ніч проти 29 червня суперяхта Graceful несподівано "вспливла" біля берегів Данії. Її пунктом призначення був Стамбул.

Примітно, що яхта Путіна перебувала у супроводі цілого есмінця, а також патрульного катера "Воєвода". У статті наголошується, що конвой вдалося зафіксувати за допомогою супутника. За ним наглядали катери данських ВМС та німецької берегової охорони.

Яхта Graceful. Фото — Marinetraffic

Яхта Graceful на карті

Про яхту Graceful стало відомо у 2022 році завдяки розслідуванню соратників опозиціонера Олексія Навального. Судно, яке оцінюють у 100 мільйонів доларів, спустили на воду у 2014 році. Офіційно невідомо, кому належить судно, але його кілька разів помічали у Сочі у той момент, коли у місті перебував Володимир Путін. Після початку війни США внесли її під санкції за зв’язок із Путіним. Лише за 2022 рік на неї витратили 3 млрд рублів.

Раніше ми розповіли, що будівлю на території будинку відпочинку "Ужин", відомого як резиденція глави Росії Володимира Путіна на Валдаї, було знесено.