Любимчик дронов: в России снова вспыхнул важный НПЗ, чем он интересен (фото, видео)

В последний раз БПЛа "наведывались" на этот завод в мае

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В Российском городе Кстово Нижегородской области гремели взрывы 2 июля. Под ударом мог оказаться местный нефтеперерабатывающий завод.

Информация об этом появилась в социальных сетях. Вместе с тем паблики опубликовали фото и видео, на которых виден густой черный дым над местом удара.

Стоит отметить, что дроны уже не в первый раз бьют по этому заводу. Расстояние от границ Украины до Кстово составляет примерно 800 километров

"Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" — предприятие топливно-масляного профиля в Кстово, введённое в строй в 1958 году. Входит в состав ПАО "Лукойл". Завод перерабатывает смесь нефти из Западной Сибири и Татарстана. Нефть на завод поступает по двум нефтепроводам: Альметьевск — Нижний Новгород и Сургут — Полоцк. Готовая продукция отгружается железнодорожным, автомобильным и речным транспортом, а также по трубопроводу.

За год данный завод перерабатывает порядка 15–17 млн тонн нефти. Это делает его одним из ключевых НПЗ в стране.

"Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово

Производит основные виды топлива:

бензин

дизель

керосин, битум, масла и др.

Таким образом, НПЗ напрямую влияет на топливный рынок на территории России.

Территория завода

С начала полномасштабной войны в Украине этот НПЗ дроны уже атаковали неоднократно:

В ночь на 29 января 2025 года дроны атаковали промышленную зону в городе Кстово.

12 марта 2025-го произошла новая атака дронов, что привело к повреждению одной из ректификационных колонн наибольшей установки первичной переработки.

В ночь на 13 июля 2025 года дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Кстово, вызвав пожар и отключение электроэнергии в нескольких районах.

В ночь на 4 ноября 2025 года предприятие было атаковано неизвестными беспилотниками. В результате произошел пожар.

7 июня 2025 года после ряда взрывов пожар вспыхнул на битумном заводе, принадлежащем компании "Лукойл".

В ночь на 5 апреля 2026 года после атаки беспилотников на территории нефтеперерабатывающего завода "Лукойл" произошло масштабное возгорание.

18 апреля и ночью на 20 мая 2026 года БПЛА вновь атаковали НПЗ. Пожар вспыхнул на установке первичной перегонки нефти ЭЛОУ-АВТ-6. 20 мая НПЗ частично приостановил переработку нефти. По данным агентства Reuters после атаки украинского дрона 20 мая, была остановлена ​​основная установка CDU-6, которая обеспечивает более половины мощностей предприятия. Установка способна перерабатывать около 25,7 тыс. тонн нефти в сутки, что эквивалентно примерно 190 тыс. баррелям. Это составляет 53% общей мощности завода.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что горящий на Кубани НПЗ установил рекорд за время всех ударов Украины. Рассказываем, чем важен этот завод.